Ein VIOLETTES Wochenende!

07.05.2017, 16:20 Uhr

Aber die Erfolgsstory geht noch weiter! Bereits kurz nach Mittag trafen im Derby der USC-MATTSEE-Reserve auf die Nachbarn aus KÖSTENDORF. Mit einem klaren 5:1 Heimsieg ließen die Violetten nichts anbrennen. Kevin Auer (31.+88. min) und Emanuel Unter (70.+81. min), sowie Robert Geiring (44. min) sorgten für klare Verhältnisse! Ehe die Kampfmannschaft des USC-Mattsee dem USV-Köstendorf auch noch eine Niederlage zufügte und sich weitere 3 Punkte für die Tabelle sicherte. Waren es in der 10. Minute (Daniel Lesiak) noch die Gäste, die schneller ins Spiel fanden und das 0:1 erzielten. So glich Mike Fischinger, gerade noch rechtzeitig vor der Pause, nämlich in der 42. min aus. Mit dem 2:1 in der 81. min machte Pascal Wimmer den Sack zu. Der USC-MATTSEE ist somit seit 6 Spielen ungeschlagen und liegt auf Platz 5 der Tabelle, nur 2 Punkte von Platz 3 entfernt. Allerdings mit 13 Punkten Vorsprung auf Platz 8.Gratulation an die Aktiven, Trainer und Funktionäre, sowie ein DANKESCHÖN an die Fans und Sponsoren, ohne deren Hilfe dieser Erfolg nicht möglich wäre!