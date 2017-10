ESIN-TRISPORTS blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück!

09.10.2017, 22:29 Uhr

(Mattsee/ALLE) Am vergangenen Samstag wurden vom Salzburger Triathlonverband die Landesmeister der Saison geehrt. Die Athleten von ESIN-TRISPORTS haben im ersten Jahr des Vereins gleich ordentlich abgeräumt. Die Vereinsverantwortlichen sowie Athleten blicken auf ein erfolgreiches Jahr in der noch jungen Vereinsgeschichte zurück.

Wie jedes Jahr im Oktober ehrt derden Nachwuchs sowie die Erwachsenen für deren erbrachten Leistungen. Beim Mohrenwirt in Fuschl am See wurden die Landesmeister/ und –innen sowie der Triathlon-Talente-Cup-Gewinner gekürt.Mit insgesamt 8 gewonnenen Medaillen konnten die Athleten der Mattseer-Triathlonequipe neuerlich aufzeigen. Die junge Mannschaft gehört schon jetzt zu den erfolgreichsten Triathlon-Teams im Bundesland Salzburg.

Mit(Landesmeister Sprint und Kurzdistanz),(Landesmeister Crosstriathlon) sowie den beiden Team-Landesmeistertiteln auf der Sprint- sowie Kurzdistanz konnten gesamt 5 Landesmeister bejubelt werden. Auf den längeren Distanzen präsentierten(Mitteldistanz – Bronze) sowie(Langdistanz – Silber) die ESIN-Farben.zu den Erfolgen: „Dass es ein gutes erstes Jahr werden wird, mit dem haben wir angesichts der Athleten schon gerechnet, dass es aber gleich so erfolgreich wird freut uns natürlich umso mehr.“Damit es auch nächstes Jahr ähnlich erfolgreich bleibt, ist der Vorstand bereits mit den Planungen für das kommende Jahr beschäftigt. Die Saison ist so gut wie beendet und die Athleten befinden sich nach der Ehrung bereits in bester Feierlaune. Einzig beiwird es nochmals „heiß“. Für ihn steht der Saisonhöhepunkt noch aus. Er startet kommenden Samstag auf Hawaii, bei denüber 3,8 km Schwimmen, 180,0 km Radfahren sowie 42,2 km Laufen.Nach einem hoffentlich erfolgreichen Abschneiden von Norman auf Hawaii können alle Beteiligten in die wohlverdiente Winterpause gehen. Wobei die Vorbereitungen auf 2018 nicht nur bei den Vereinsverantwortlichen, sondern auch bei den Athleten schon wieder begonnen hat.