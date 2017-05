Lechner-Racing-Rookies starten erfolgreich in die Formel-4-Saison

04.05.2017, 13:27 Uhr

Vor mehr als 20.000 Zuschauern haben Richard Wagner und Mick Wishofer in Oschersleben eine gute Figur gemacht.

THALGAU/OSCHERSLEBEN (buk). Ihr Potenzial haben die beiden Lechner-Racing-Piloten Richard Wagner und Mick Wishofer bei ihrem Debüt in der ADAC Formel 4 vor mehr als 20.000 Zuschauern bewiesen. In der Rookie-Wertung belegt Wishofer nach dem Auftakt mit 55 Punkten den zweiten Rang, Wagner schaffte es mit 48 Punkten auf den vierten Platz. Insgesamt sind 25 Nachwuchstalente in die aktuelle Saison gestartet.

"Super Gefühl"

Eigene Erwartungen übertroffen

Konstante Fortschritte als Ziel

Wichtiger als Punkte und Ergebnisse ist für die Nachwuchsfahrer allerdings, dass sie sich laufend steigern und als Fahrer weiterentwickeln können. Dennoch spricht Wishofer von einem "super Gefühl". Er durfte im zweiten Rennen als bester Rookier bereits an der Siegerehrung teilnehmen. "Das zweite Rennen hat viel Spaß gemacht. Ich war wirklich bei der Musik und konnte Druck auf meinen Vordermann ausüben", erzählt der Wiener.Ebenfalls zufrieden ist Teamkollege Wagner von seinem allerersten Rennwochende im Motorsport abgereist. Der Bayer konnte seine Rundenzeiten stetig steigern und sich an die deutlich erfahrenere Konkurrenz herankämpfen. "Vor dem ersten Rennen war ich noch aufgeregt", gibt er zu. "Aber beim zweiten hatte ich schon das Gefühl, als hätte ich nie etwas anderes gemacht." Im dritten Lauf konnte er die Ziellinie als zweitbester Rookie überqueren – und hat damit sogar seine eigenen Erwartungen übertroffen.Dennoch sollen sich beide ohne Druck verbessern, wie Robert Lechner, Sportlicher Leiter bei Lechner Racing, sagt: "Wir waren uns von Anfang an einig, dass wir nicht auf die Ergebnisse schauen. Für beide ist es die erste Saison und wir wollen mit ihnen konstante Fortschritte erzielen." Dennoch freut auch ihn Wishofers Sieg bei den Rookies, Wagner habe Lechner zudem mit seiner Rennintelligenz begeistert.