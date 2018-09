Neuer Streckenredord beim internationalen Wallersee-Halbmarthon

10.09.2018, 16:18 Uhr

Letzten Sonntag starteten insgesamt 418 Läufer zum Wallersee-Halbmarathon, zum Rupertilauf und zu den Kinderbewerben.

Zwei Minuten schneller



SEEKIRCHEN (kle). Bei perfekten Wetterbedingungen fand am Sonntag im Rahmen des Rupertilaufs der 19. Internationale Raiffeisen Halbmarathon rund um den Wallersee statt. Der Skiclub Seekirchen darf sich über einen neuen Streckenrekord bei den Damen freuen.Cornelia Moser aus Saalfelden unterbot den bisherigen Rekord um zwei Minuten. Die 24-jährige benötigte für die Halbmarathondistanz rund um den See eine Stunde zweiundzwanzig Minuten und sechzehn Sekunden.Der Sieg beim Halbmarathon der Herren ging mit einer Zeit von einer Stunde dreizehn Minuten und sechzehn Sekunden an Robert Gruber aus Hof.

Lauf und Walkwettbewerb



Die Sieger des Rupertiaufes über gut zehn Kilometer wurden Gabriele Fritzenwenger und Alex Knoblechner. Die schnellsten beim Rupertiwalking waren Sabine Klinger und Hartwig Rogl. Insgesamt haben beim Laufevent des ASVÖ Skiclubs Seekirchen 418 Sportler teilgenommen, darunter befanden sich auch 156 laufbegeisterte Kinder. Der Reinerlös der Laufveranstaltung fließt in die Förderung der Nachwuchsarbeit des Skiclubs Seekirchen.