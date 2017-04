Taekwondo: 2 mal Gold in Kössen / Sportunion Landestag / Radojkovic in Athen im Einsatz

30.04.2017, 16:55 Uhr

Mit 2 Goldmedaillen für Ali Reza Khalili (3 Siege gegen Tschechien, Italien und Österreich), Binay Karki (Sieg gegen Israel) standen 2 Oberndorfer ganz oben am Treppchen. Auch Hossein Khalili (3 Siege) zeigte mit Silber gross auf, so wie Gregor Mair. Ebenfalls Silber holten Sophie Grabner und Aref Aklaghi.

Auf Platz 5 landeten Zabidulla Haidari (Sieg gegen Israel, knapp Niederlage gegen den Nationalteamkämpfer aus AUT), Selma Grosic und Marlena Thuminger.Im Achtelfinale musste sich diesmal Zoey Ecker geschlagen geben – Platz 9.Weiter geht es mit der Salzburger Landesmeiterschaft am 20.5.Oberndorfs Nationalteamkämpfer Aleksandar Radojkovic war am 28.4. beim größten Taekwondo Turnier Europas am Start, beim internationalen President Cup in Athen, welches ein G2 - Weltranglistenturnier ist. Dort fand sich die Weltelite ein, Radojkovic erwischte diesmal aber aufgrund der späten Anreise und baldigen Turnierstart keinen guten Tag und musste sich in Runde 1 seinem griechischen Kontrahenten geschlagen geben. Für Radojkovic geht es nun die nächsten Wochen mit einen Trainingsblöcken u.a. in der Südstadt weiter.Am 28.4. fand auch der Sportunion Landestag statt, wo der Oberndorfer Nachwuchskämpfer Binay Karki den Anerkennungspreis erhalten konnte und u.a. Obmann Sudhir Batra in das neue Vorstandsteam der Sportunion Salzburg gewählt wurde.