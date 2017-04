Telfer Adler fliegen hoch über Anif

01.05.2017, 03:54 Uhr

Trotz des eindeutigen Ergebnisses von 0:27 war die Begegnung der Telfs Patriots mit den Salzburg Ducks am vergangenen Sonntag spannend, denn eine „gmahte Wiesn“ war es keinesfalls.

Ein perfekter Football-Sonntag bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen bot sich den rund 200 Zuschauern am Sportplatz in Anif. Erstmals traf die Kampfmannschaft der Telfs Patriots auf die Salzburg Ducks. Dass die Salzburger Enten ein schwieriger Gegner werden, war den Goldhelmen von Anfang an klar. Wie schwer, zeigte das erste Quarter: Die Punter beider Mannschaften hatten so viele Einsätze, wie sonst in einem gesamten Spiel. Die Defense-Teams der Patriots, als auch der Ducks, arbeiteten so gut, dass fast keine First-Downs erzielt wurden. Im zweiten Quarter gelang #15 Daniel Bogner durch einen kurzen Pass von Quarterback #12 Dominik Soraperra in die Endzone der erste Touchdown (TD) des Tages und #45 Mike Fugger kickte den PAT. Vor der Halftime kamen die Patriots noch in Field-Goal Range und sicherten sich weitere drei Punkte durch #45 Mike Fugger. Mit einem Spielstand von 0:10 ging es in die Halbzeit.

Tiroler Adler auf Entenjagd

Spielpause und doch viel los

In der zweiten Spielhälfte fanden die Patriots perfekt ins Spiel und zeigten in der Defense als auch der Offense gute Leistungen. #34 Raffael Kreuzer ging beim Kick-Off-Return bis tief in die gegnerische Feldhälfte und legte den Grundstein für ein weiteres Field-Goal durch #45 Mike Fugger. Die rund 40 mitgereisten Patriots-Fans unterstützten ihre Mannschaft nach Kräften und sorgten für eine großartige Atmosphäre. Richtig gut wurde die Stimmung dann im vierten Quarter nach einem TD von #12 Dominik Soraperra sowie gutem PAT durch #45 Mike Fugger. Und als dann #11 Dominik Rusch einen weiteren TD erzielte (PAT wiederum durch #45 Mike Fugger), gab es auf der nördlichen Tribüne kein Halten mehr. Zur Höchstform lief die Defense der Patriots noch einmal gegen Spielende auf, als die Offense der Ducks knapp vor der Endzone stand. In allen vier Versuchen schafften es die Enten nicht an den Adlern vorbei zu kommen, was den Endstand von 0:27 besiegelte.Durch das Ausscheiden der Haller Löwen aus der Division II ergibt sich für die Telfs Patriots eine Spielpause von einem Monat bis zum nächsten Heimspiel am 03. Juni, 18:00 Uhr gegen die Schwaz Hammers. Doch bereits am 25. Mai sind die Oberländer Patrioten Gastgeber für den „Youth Spring Cup“ des Tiroler Footballverbandes (AFCVT). Erstmals werden zu diesem Event die U15-Teams im 9-Mann-Football der Telfs Patriots und der Schwaz Hammers aufs Feld laufen. Weiters treten die U17-Mannschaften mit 9-Mann der Salzburg Ducks und Schwaz Hammers an sowie die U17-Teams im 11-Mann-Football der Telfs Patriots und der Swarco Raiders Tirol. Sobald es neue Informationen zum YSP gibt, werden diese auf www.patriots.at und www.afcvt.at veröffentlicht.