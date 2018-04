Überragender Saisonstart für den Segelclub Mattsee

25.04.2018, 12:33 Uhr

Anna Scharnagel ist Staatsmeisterin im Laser Radial

Obwohl die Segelsaison gerade erst begonnen hat, darf sich der Mattseer Segelclub bereits über einen Staatsmeistertitel freuen! Anna Scharnagl hat am vergangenen Wochenende die Östereichischen Staatsmeisterschaften im Laser Radial Damen in Podersdorf am Neusiedlersee für sich entscheiden können. Zweite wurde Angelika Stark und Bronze holte Ina Luschan vom UYCWg. Anna Scharnagl: “Ich bin super happy mit dem Ergebnis. Es war ein harter Fight und ich bin überglücklich den Titel für Mattsee geholt zu haben. Die restliche Saison verläuft hoffentlich so, wie sie für mich gestartet hat, vor allem auch in Hinblick auf die Segelbundesliga, wo ich bei allen vier Events mit unterschiedlichen Teams für den Segelclub Mattsee am Start sein werde.“

Segelclub Mattsee Jugend : Thomas Mayerhofer wird Vizelandesmeister

Aber auch die Regattasegler Gabriel Strohbichler, Lena Mayerhofer und Thomas Mayerhofer starteten vergangenes Wochenende beim Spänglercup am Wolfgangsee in die Saison. Thomas Mayerhofer lieferte sich in der Zoom8 Klasse mit seiner SSV Kader Kollegin Hanna Stadlmair vom YCZ ein heißes Duell, in dem er sich letztlich seiner Konkurrentin geschlagen geben musste. Gabriel Strohbichler und Lena Mayerhofer! Sie belegten die Ränge 9 und 14 im Gesamtklassement.