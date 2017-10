Drogeriekonzern dm blickt Richtung Süden

19.10.2017, 18:25 Uhr

Die Drogeriekette will noch heuer in Italien durchstarten. "Das Land hat Potenzial", ist man sich sicher.

WALS-SIEZENHEIM (jrh). "Anfang Dezember eröffnen wir unsere erste Filiale in Mailand", verkündet der stellvertretende Vorsitzende der dm-Geschäftsführung Manfred Kühner. Dort möchte man auch in Zukunft weiter investieren. "Italien hat das Potenzial Österreich in den Umsatzzahlen zu überholen", glaubt der Vorsitzende der dm-Geschäftsführung Martin Engelmann. "Der Fokus liegt zunächst aber im nördlichen Raum des Landes, dort ist die Kaufkraft nämlich am größten", ergänzt Kühner.

VfGH prüft Gesetz

Während man den Blick gen Süden richtet, kämpft man in Österreich noch um eine Änderung des Arzneimittelgesetzes. "Wir wissen, dass der Kunde sich rezeptfreie Arzneimittel in unserem Sortiment wünscht. Gesetzlich werden wir aber weiterhin daran gehindert, diese in Österreich zu verkaufen", berichtet Kühner. "Mittlerweile ist der Kauf von rezeptfreien Arzneimitteln aber auch Online möglich und wird einem ohne jegliche Beratung zur gewünschten Adresse zugesandt. Dieser Umstand hat uns erneut auf den Plan gerufen und wir haben beim Österreichischen Verfassungsgerichtshof (VfGH) einen Antrag zur Änderung des Arzneimittelgesetzes eingereicht", heißt es von Seiten des Unternehmens. "Wir würden auch gewisse Auflagen akzeptieren. Jetzt heißt es aber zunächst einmal die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs abzuwarten", so Kühner. Der Antrag soll noch heuer untersucht werden.