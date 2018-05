Familienhotel mit Tradition

05.05.2018, 15:00 Uhr

Das Hotel Ebner's Waldhof am See in Fuschl feiert heuer sein 60-jähriges

Bestehen.

FUSCHL. Was 1958 mit einer kleinen Frühstückspension begann, präsentiert sich heute als großes Ressort für Erholungssuchende direkt am Fuschlsee. "Meine Oma Elmtrude hat hier ursprünglich mit der Vermietung von 30 Betten begonnen und den Betrieb nur im Sommer geführt. Unterstützt wurde sie dabei von meinem Vater Herbert", erzählt Daniela Kari von Ebner's Waldhof am See. Gemeinsam anpacken lautete für die Familie schon damals das Motto und das ist bis heute so geblieben.

"Jeder hat seinen Platz"

Zurzeit 14 Lehrlinge

"Wir drei Geschwister, unsere Schwägerin sowie die Eltern sind heute alle – mehr oder weniger – im Betrieb tätig und jeder hat seinen Platz gefunden", so die Hotelierin, während sie auf die große Tafel im Eingangsbereich blickt und die verschiedenen Häuser des Ebner's Waldhof am See darauf erklärt: "Elf Jahre nach der Eröffnung der kleinen Pension wurde diese von meinen Großeltern zum ‚Parkhotel Waldhof’ mit 80 Betten erweitert. Es folgten in jedem Jahrzehnt zahlreiche Zu- und Umbauten sowie die Übernahme des Franzl Hauses, das heute als ‚Vitalschlössl’ bekannt ist", erklärt Daniela Kari. 1998 wurde die Waldhofalm am Fuße des Schobers samt Golfübungsanlage eröffnet und vor zwei Jahren gesellte sich auch das Haus Garni Sonnleitn dazu, welches als "Bibliotel" vor allem von lesebegeisterten Gästen genutzt und als eigenständiges Haus geführt wird.Während die Gäste den Luxus von Wellness, Golf, Tennis und eigenem Badestrand genießen, sind es im Hintergrund viele fleißige Hände, die für einen reibungslosen Ablauf und ungetrübten Urlaubsspaß sorgen. "Bei uns sind je nach Saison rund 120 Mitarbeiter – darunter 14 Lehrlinge – beschäftigt. Unsere Mitarbeiter kommen aus der Region, aber viele auch aus unseren Nachbarländern, sowohl in Vollzeit, aber auch Teilzeit, was besonders für Mütter interessant ist", verrät Kari, die selbst Mutter zweier Söhne ist. Mit einem guten Arbeitsklima und zahlreichen Mitarbeitervorteilen hat sich das Hotel zu einem beliebten Arbeitgeber etabliert, denn: "Wir wissen natürlich, dass nur zufriedene Mitarbeiter unseren Gästen ein gutes Gefühl vermitteln können", so Kari abschließend.