Johnnys Disco feiert doppeltes Jubiläum: 145 Jahre Gastronomie und 45 Jahre Disco

03.10.2017, 00:00 Uhr

OBERNDORF (schw). Tradition wird von der Gastronomie Mairoll seit 145 Jahren groß geschrieben. Was mit einer Weinschänke im Jahr 1872 begonnen hatte, wurde später als Gasthof mit Fleischhauerei und Viehhandel fortgesetzt. Vor 45 Jahren wurden Hochzeiten und Bälle am laufenden Band gefeiert. Damals richtete der erst 18-jährige Johannes Mairoll – auch begeisterter Feuerwehrmann – die Disco „Blaulicht“ ein. Das dementsprechende Licht der Feuerwehr diente als Markenzeichen. Bald schon wurde die Disco zum Fixpunkt für Nachtschwärmer und weit über die Grenzen hinaus bekannt. Der logische Schritt, einen reinen Disco-Betrieb mit Herz und Seele zu betreiben, war die Folge. Den jungen Leuten ging es damals wie heute, Gemeinsamkeiten auszutauschen, sich kennenzulernen und bei trendiger Musik einfach Spaß zu haben. In all den Jahren entstanden oft langjährige Freundschaften. Ältere Generationen von Disco-Besuchern und Stammgästen wissen ihre Kinder und Enkel im „Mairoll“ bestens aufgehoben, weil sie hier selbst einen Teil ihrer Jugend- und Freizeit verbrachten und in schöner Erinnerung halten. Sensationelle Events wie Miss-Wahlen, Empfänge mit Stars und Top-Acts aus der Disco-Branche lockten regelmäßig Scharen von Gästen in „Johnnys Disco – The Castle of Emotions“.Vor drei Jahren übernahmen Tochter Alexandra und Gatte Daniel Heidenreich den Betrieb, in dem sie bereits seit ihrem 18. Lebensjahr als Mitarbeiter tätig waren und praktisch „hineingewachsen“ sind. Für die nächsten Jahre will der Familienbetrieb gewappnet sein, wieder Neues bieten und die Gäste mit Top-Veranstaltungen begeistern. Zu Beginn des nächsten Jahres ist ein großer Umbau geplant. Um den Bedingungen des neuen Rauchergesetzes gerecht zu werden, werden die Burg-Bar und eine Terrasse so gestaltet, dass die Besucher das Lokal nicht verlassen müssen.Begangen wird das Jubiläum 145 Jahre Gastronomie Mairoll und 45 Jahre Discothek in Oberndorf am 6. Oktober unter dem Titel „The Spirit of 45 Years“ mit DJane Dominique Jardin & Eristoff Dark Bar Erlebnis sowie mit der „Mega Celebration“ am Samstag, dem 7. Oktober, zu der Darius & Finlay and Circus of Freaks mit dem Chef eine heiße Geburtstags-Party feiern.