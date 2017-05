04.05.2017, 16:45 Uhr

Seit Jänner 2017 biete ich in meinem Unternehmen www.wagner-akademie.at, im speziellen Workshop´s für Lehrlinge unter dem Titel „Lehre mit Ehre, mental stark zur Lehrabschlussprüfung“ an. In diesem sechsstündigen Workshop werden Bereiche wie Mentaltraining, Motivation, Selbstcoaching, optimales Lernen lernen, Ziele fokussieren und vieles mehr bearbeitet und vertieft. Die Kurskosten von 80,00 € pro Teilnehmer bekommen der bzw. die Lehrberechtigte im Umfang von 75 % im Rahmen der Lehrbetriebsförderung wieder retour.Aus beruflicher Erfahrung als Mental-, Erfolgs- & Motivationstrainerin, weiß ich um die Herausforderung und den damit verbunden Druck, welcher auf den Lehrlingen häufig lastet. Aus Sicht meiner Arbeit, kann ich sagen, mit Mentaltraining, Techniken und Methoden, können solche Herausforderungen erfolgreich bewältigt werden und ist für jeden erlernbar.Durchdringt man die Gedankenmuster, können wir durch bewusste positive Steuerung unserer Gedanken, den Zugang zur intuitiven Kraft und der unbegrenzten Kreativität in uns, die persönliche Stärke erkennen. Häufig wird durch systemische Methoden ungenutztes Potenzial freigelegt und kann so effizient und nachhaltig optimal gefördert werden.Der Nutzen durch die Teilnahme an meinem Workshop „Lehre mit Ehre, mental stark zur Lehrabschlussprüfung“ ist, nachhaltig gestärkt und effizient zur Lehrabschlussprüfung anzutreten. Wenn Ihnen also die Motivation abhanden kam,oder Sie beim Lernen Schwierigkeiten haben in den optimalen Rythmus zu gelangen, es Ihnen an der nötigen Balance zwischen Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung, Job und Freizeit fehlt, ist dieser Workshop genau richtig für Sie. Sie lernen sich zu fokussieren, schnell und ausgeglichen zu lernen und bereiten sich effizient auf ihre Herausforderung vor. Sehr gerne stehe ich für Fragen rund um das Thema Lehrabschlussprüfung und mentale Möglichkeiten zur Verfügung.Text: Petra Wagner Dipl. Mental-, Erfolgs- & MotivationstrainerinBild: Pixabay