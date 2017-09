Purfit eröffnet in Seekirchen

27.09.2017, 13:32 Uhr

"Das purfit–Konzept hebt sich nämlich von allen anderen Diskont-Fitnessclubs absolut ab", sagt der Gründer der neuen Fitnessclub-Kette, Manfred Petautschnig, vor der Eröffnung des bereits 5. Standortes. „Bei uns gibt es keine versteckten Zusatzkosten, man duscht gratis, das Power Plate-Training ist inkludiert, bekommt eine Geräteeinweisung, wird an der Rezeption persönlich empfangen und nicht durch ein unpersönliches Drehkreuz geschleust. Ein eigenes Vorhängeschloss für den Spind, wie in anderen Diskont-Fitnessstudios, benötigt man im purfit ebenfalls nicht! Wir wollen den besten Service bieten, der Kunde soll sich wohlfühlen und keine anonymisierte Nummer sein!“Die Geräteausstattung lässt keine Wünsche offen - das purfit-Seekirchen ist überkomplett ausgestattet! Die erst kürzlich am Markt erschienenen Premiumgeräte Selection Pro, der Marke Technogym, stehen für die vielen neuen Mitglieder bereit. Ein umfangreicher Cardiobereich, ein Freihantelbereich der alles bietet, eine Damenzone und eine Functional-Zone mit einer Menge an Equipment, bietet Abwechslung pur. Dass es für purfit-Kunden ein Top-Solarium gibt, versteht sich bei diesem Angebot schon fast von selbst. Ein weiteres Plus: Parkplatzsuche war gestern, das purfit-Seekirchen hat genügend und noch dazu in der Tiefgarage des neuen Gebäudes, direkt am Kreisverkehr neben der Jet-Tankstelle.Sichern Sie sich den Einstiegsbonus zu den Eröffnungstagen und holen Sie sich das gratis Startup-Paket im Wert von 39,99 Euro und ein Überraschungsgeschenk, das sich die ersten 200 Mitglieder an den beiden Tagen mitnehmen können.

Aus dem umfangreichen Erfahrungswert von über zwei Jahrzehnten in der Fitnessbranche, entstand ein einzigartiges Konzept eines Premium Diskont-Fitnessclubs. Top ausgestattet mit modernsten Geräten, cool gestaltete Räumlichkeiten und ein Angebot, das sich von anderen Diskont-Fitnessclubs absolut abhebt - www.purfit.at.