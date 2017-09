Starker Service für Unternehmen

27.09.2017, 00:10 Uhr

Unternehmerische Höchstleistungen mit dem Rückenwind der Wirtschaftskammer: Umfassendes Service, wirksame Interessenvertretung, starke Plattform

Rund 45.000 Unternehmen mit mehr als 319.000 Beschäftigten erbringen in Salzburg täglich Spitzenleistungen. Mit der WKO haben sie einen verlässlichen Partner und eine starke gesetzliche Interessenvertretung, die neben umfassenden Serviceleistungen dafür sorgt, dass neue Lasten verhindert und bestehende Erfolgshürden abgebaut werden.Wie Betriebe im Alltag durch die WKO profitieren und welchen Nutzen sie daraus ziehen zeigen zwei Beispiele aus Salzburg: Der weltweit erfolgreiche 3D-Unterwasserkartenhersteller Ocean Maps und das Industriekletterunternehmen Vertikalwelt aus Salzburg.

CEO des 3D-Unterwasserkartenherstellers Ocean Maps , berichtet über seine positiven Erfahrungen mit der WKO: „Für uns war vor allem die intensive Zusammenarbeit mit den AußenwirtschaftsCentern der Wirtschaftskammer sowie die Initiative ,,go-international" eine wichtige Grundlage für unseren Erfolg. Die WKO gab uns genau jene Unterstützung, die wir für unser Wachstum brauchten. Und es machte sich bezahlt: 2017 wurden wir mit dem ,,Born Global Champion Award" ausgezeichnet."Auch, Inhaber des Industriekletterunternehmens Vertikalwelt , weiß die Unterstützung der WKO zu schätzen: „Das Gründerservice der Wirtschaftskammer ist eine unverzichtbare Stelle für jene Leute, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen wollen. In den persönlichen Beratungsgesprächen habe ich Antworten auf alle meine Fragen und wichtige Informationen erhalten. Besonders profitiert habe ich auch von den vielfältigen Seminaren und Kursen rund ums Unternehmertum."