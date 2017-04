Straßwalchner Betriebe treten ins Rampenlicht

28.04.2017, 14:29 Uhr

Die Imagekampagne "Ja zu Straßwalchen" soll in der Gemeinde eine positive Stimmung verbreiten und die Branchenvielfalt aufzeigen.

Regionale Kaufkraftbindung

STRASSWALCHEN (buk). Bereits in ihr drittes Jahr geht aktuell die Imagekampagne "Ja zu Straßwalchen". Dafür haben sich heuer 24 Unternehmer für eine Plakataktion ablichten lassen. "Wir wollen eine positive Stimmung verbreiten und aufzeigen welche Branchen wir haben – auch jene, an die man vielleicht nicht sofort denkt", sagt Martin Perwein, Obmann des Treffpunkts Straßwalchen.Zentrale Faktoren sind hier der regionale Einkauf und die regionale Kaufkraftbindung. "Bei uns im Ort gibt es vom Handel über Dienstleistungen bis hin zu Gewerbebetrieben wie Installateure und Mechaniker alles", ist Perwein überzeugt. Darüber hinaus werden dadurch Arbeitsplätze in der Region erhalten und ausgebaut, was die Region lebenswert erhalten soll.

Wirtschaftsförderung als Erfolg

Unmittelbare Verkaufserfolge ließen sich durch die Plakate nur schwer messen, es gehe vorrangig um die Stimmung. "Wahrgenommen wird die Aktion auf alle Fälle. Viele sprechen auch darüber und loben die Teilnehmer etwa für die Fotos", weiß Perwein.Durchaus messen lässt sich allerdings der Erfolg der Wirtschaftsförderung der Gemeinde. Hier gibt es von Mietförderungen oder Mietzuschuss im ersten Jahr bis hin zu Marketingpaketen und Angebote der Plusregion umfangreiche Pakete für neue Unternehmer im Ort. "Hier haben sich in den letzen Monaten wieder Betriebe angesiedelt, denen man durch diese Möglichkeiten unter die Arme greifen kann. Ich bin überzeugt, dass die Wirtschaftsförderung hier mit ein Grund ist", so Perwein.