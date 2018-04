"Vom Zinsniveau nicht abschrecken lassen"

20.04.2018, 13:00 Uhr

Viele Kunden lassen ihr Geld zurzeit auf dem Girokonto liegen. Grund dafür ist das niedrige Zinsniveau.

Wertverlust am Girokonto

Die Mischung macht's

EUGENDORF (jrh). "Natürlich gibt es auch gute Gründe, sein Geld nicht anzulegen", gesteht Christoph Paulweber, Generaldirektor der Salzburger Sparkasse. "Aber es ist schon sinnvoll, zumindest einen Teil seiner freien Mittel zu veranlagen", empfiehlt Paulweber und ergänzt: "Am besten einen monatlichen Betrag.""Viele unserer Kunden lassen ihr Geld zurzeit einfach auf dem Girokonto liegen. Bei einer Inflation von circa zwei Prozent verliert das Geld dadurch aber auch ständig an Wert", warnt Paulweber. Daher lautet sein Appell: "Lasst euch nicht vom niedrigen Zinsniveau abschrecken.""Außerdem ist es nie verkehrt auf mehrere Pferde gleichzeitig zu setzen. Damit steigt man im Durchschnitt besser aus", so Wolfgang Schissl (Sparkassen-Filialleiter in Eugendorf, Mattsee und Seekirchen). Silvia Mühlberger (Sparkassen-Leiterin des Beratungszentrums Geschäftskunden Flachgau) sieht das ähnlich: "Die Mischung macht's."