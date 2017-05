Parken in Halte-/Parkverbot erlaubt? Chaos in Töllergasse geringfügig?

04.05.2017, 08:08 Uhr

Seit Monaten haben die unmittelbaren Bewohner nicht nur Baulärmbelästigung von Früh bis spät von Montag bis Samstag sondern auch eine erhebliche Schmutzbelästigung und damit verbundenen vermutlichen Schäden an Fassaden und geparkten KFZ (- so noch möglich). Für die riesigen Baustellen wurden fixe Halte-/Parkverbote gemacht. Den LKw-Fahrern von den Zulieferfirmen ist das völlig egal. Geparkt wird in Halte/Parkverbot TÄGLICH. Fahren gegen Einbahn TÄGLICH. Schmutz (Erdreste und Steine) werden mit den LKW-Reifen in die Töllergasse gebracht TÄGLICH. Beschwerden an Bauleiter der Baustelle "Wohnen im Grünen" verweist auf Bauleiter der Nachbarbaustelle und umgekeht. Bauleiter teilte am 3.05.2017 auch mit, dass keine Lieferungen mit LKWS zur Baustelle erfolgen?!

Die verständigten Polizisten mit Einsatzwagen BP 90929 haben weder Personalien noch eine Anzeigen gegen die geparkten LKWS gemacht. Der Polizst erklärte: "Parken mit LKW in Halte-/Parkverbot ist geringfügig und wird nicht angezeigt.