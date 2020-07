Heute fand der erste Country und Linedanceabend bei der Seeschlachtwirtin in Langenzersdorf statt.

Die Country Band Roughroad spielte für die Zahlreich erschienen Linedance Clubs auf.

Natürlich war auch unser Club CWC NASHVILLE - RIDERS vertreten.

Jenny Dreams and More durfte natürlich mit ihrem Handgemachten Perlschmuck und ihren schön anzusehenden Tanzeinlagen nicht fehlen.

Gratulation an das Team der Seeschlachtwirtin die sich große Mühe gaben die Gäste zu Bewirtschaften..

Macht weiter so.

Ich feue mich schon auf die nächste Veranstaltung bei der Seeschlachtwirtin