das 21-kunsthaus-23 in floridsdorf plant eine kunstausstellung mit aktionen für das gute, male ein bild nach deiner vorstellung, gib dem einen namen und mache mit. es werden noch einige kunstobjekte gesucht die bei dieser sammel-benefiz-kunstausstellung ausgestellt werden.

Anmeldung bitte rasch per e-mail: galerie-new@emailn.eu

dafür wird gebeten um: name, telefonnummer, e-mail und postadresse.

die anmeldung ist kostenfrei und es gibt keine anmeldegebühr.

gesuchtes ziel sind 20+20 künstlerische statements, je nach dem man dies erreicht,

wird die sammelausstellung spät-frühjahr oder herbst 2020 sein.

ausstellungsort ist das 21-kunsthaus-23 über 20 laufmeter ausstellmöglichkeit in

wien 1210, bitte liebe/r künstler/in spende eines deiner kunstobjekte

es soll aufhängefähig sein und es kommt nicht auf die größe an – der wille zählt,

für einen guten zweck jede/r künstler/inn erhält ein ausstellunszertifikat und

es gibt auch eine prämierung mit einem kunstdiplom und award.

man kann auch im netz die letzte aktion zb.unter:

„800 kg für bedürftige“ nachsehen.

weitere info auf anfrage.

liebe künstler/innen helft bitte mit, gemeinsam schaffen wir etwas!!

wenn sie das soziale für gut befinden dann bitte um ihre rasche teilnahme.

und liebe grüße von allen mitwirkenden

eine aktion mit dem 21-kunsthaus-23

1210 wien/ kleinhausgasse 21