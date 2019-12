Wie alle Jahre zuvor wurden einige Kunst-Aktionen und Aufrufe auch heuer gemacht, um Lebensmittel zu realisieren, damit für ca. 300 Personen in Wien, die kein Dach über den Kopf habe, ein Adventessen kochen zu können. So kamen über 800 kg Lebensmittel zusammen wobei da an die 90 kg Frischfleisch gekauft wurden, für das Adventessen. Auch wurden einige Bettelbriefe an div. bekannte Lebensmittelketten abgesandt, jedoch kam da wenig bis gar nichts zurück und wenn dann meistens eine Absage – (mehrmals angefragt oftmals abgesagt) und man wünschte ein gutes gelingen !?!.

Ein ganz großes Dankeschön an die Fa. Barilla die die Spende vorbeibrachte und Knorr Meisterkessel die dem Aufruf nachkam (eine schöne Spende).

Überhaupt nichts kam von den großen Frischfleischketten, Schinken produzierenden Firmen bei uns an, NICHTS oder nur ABSAGEN.

Die 800 kg Lebensmittel wurden so durch div. Kunst-Hilft-Aktionen, IKA, Kunst-Vernissagen, Fam. Strauch, Punschtreff, Leo Hillinger, Vereinsspende, GALERIE new ÖSTERREICH, Privat-Naturalspenden, DA+DJ, usw. ermöglicht.

Es kommt nicht immer auf die Größe der Spende an, sondern der Wille zählt. Denn vieles KLEINES macht oft GROSSES!!(Chinesische Weisheit)

Hiermit wünsche ich all jenen die sich hier beteiligt haben in welcher Form auch immer ein schönes Weihnachtsfest und ein Gutes Neues Jahr

Ihr Robin

PS: Es sind bereits die nächsten Aktionen in Vorbereitung für das Jahr 2020, wo es wieder eine derartige Aktion geben wird. Wer dies für gut findet und hier mitmachen möchte dem bitte ich um Info unter: mission.robin@office-dateien.de

Liebe Grüße

ROBIN HOOD´S ARCHE

VON DENEN DIE ES HABEN AN DIE ARMEN

Hilfe mit Kulturkunst, Kleinhausgasse21 / 21-KUNSTHAUS-23 / 1210 Wien