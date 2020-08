Die Bedeutung von Sonne und Mond in den Mythen und Religionen. Ein neues Buch vom bekannten Wiener Sachbuchautor Walter Hain. Es geht unter anderem um den Heiligen Gral, die Bundeslade und Jesus Christus. Die beiden Lichter am Himmel, Sonne und Mond, faszinieren die Menschen schon seit vielen Jahrtausenden; sie gingen ein in ihre Mythen und Legenden und selbst in ihren Alltag. Sie wurden zu Göttern und man huldigte ihnen mitunter in grausigen Ritualen. Man erhoffte sich von ihnen aber auch Reichtum und Glück. Mond und Sonne werden zu Wunderschüsseln und Wunderkesseln, gefüllt mit dem göttlichen Trank, den nur die selig Abgeschiedenen genießen dürfen – letztendlich ist das der Gral, der unaufhörlich Segen spendet. Die beiden Himmelskörper sind auch Sinnbild für Tod und Auferstehung. Besonders der Mond zeigt das deutlich mit seinem scheinbaren Verschwinden und Wiederkehren. Die Götter sterben am Himmel und stehen dort wieder auf.

