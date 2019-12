Komme vormittags am 31.12.2019 zum Shopping Center 21,

Strebersdorf, Pragerstraße286/1210 Wien nahe beim BILLA Geschäft.

Hol dir dein Glück oder verwende dies für deine Lieben zu Neu Jahr,

dort gibt es Glücksbringer der besonderen Art (HANDARBEIT)

alles in Natur kein Plastik!!!! für eine Spende die zu 100%

für Bedürftige verwendet wird.

Auf dein Kommen freut sich ROBIN HOOD'S ARCHE

Alles so lange der Vorrat reicht!