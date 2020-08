INTERNATIONALE KUNST VERNISSAGE

2020 VIENNA 2020

Wertvolle zeitgenössische Kunst von Künstlerinnen

und Künstlern aus dem In- und Ausland werden in

einer Benefiz Outdoor Ausstellung präsentiert.

Vertreten ist die Klassik sowie auch die Moderne.

Wo : 21-Kunsthaus-23

Kleinhausgasse 21 / 1210 Wien

Sonntag 30. Aug. 2020

Eröffnung: 17:00 Uhr bis Open End

EINTRITT FREI!

Kostenlose Weinverkostung vom Weingut der Fam. Strauch!

Künstler/innen sind vor Ort und geben gerne Auskunft-

komme au einen Small Talk!

Hole dir ein Schnäppchen. Ca. 40 ausgestellte und

gekennzeichnete Original Gemälde stehen zur Verfügung!

Darunter sind Kunstwerke im Verkaufswert bis zu € 1600.-

Für eine größere soziale Spende gibt es ein Kunstwerk gratis!*

*DIE GENAUEN BEDINGUNGEN DER VERGABE WERDEN VOR ORT BEKANNT GEGEBEN.

Die Spende muss bar bei der Vernissage abgegeben werden.

Ab € 200.- Spende kann es die Möglichkeit geben, ein Kunstwerk gratis zu erhalten!

Alle Spenden kommen bedürftigen Menschen in Wien zu Gute!

Bitte komme mit Mund- und Nasenschutz und bitte halte auch den Abstand ein!

Gemälde und Weinverkostung alles solange der Vorrat reicht!

DER KULTURTREFF FINDET NUR BEI SCHÖNWETTER STATT, Ersatztermin ist am Donnerstag 3.9.2020!!