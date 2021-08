Das neue Stadtquartier "An der Schanze" kommt bei Umweltschützern und Anrainern nicht gut an.



WIEN/FLORIDSDORF.Derzeit entsteht am Donaufeld das Stadtquartier "An der Schanze". Rund 1.500 Wohnungen werden errichtet. Darunter leistbarer und geförderter Wohnraum. Das Quartier wird im Rahmen der IBA_WIEN, der internationalen Bauausstellung Wien 2022, gebaut.

Das Problem: Österreich verfügt über acht Prozent hochwertiges Ackerland. Dazu zählt etwa das Donaufeld. Der Verein "Donaufeld erhalten" will, dass der fruchtbare Schwemmlandboden nicht verbaut wird. Ebenso besteht der Wunsch, dass der letzte Rest des Donaufelds im „Wiener Immergrün“ für Generationen bewahrt bleibt.

Ökologisch gedacht

Das Wohnservice Wien wirbt aktuell mit der Natur im neuen Quartier. Als Vorteil wird die Kombination von städtischem und ländlichem Wohnen genannt. Die sogenannte "Stadtwildnis" wird für alle Bewohner und Anrainer zugänglich sein. Zu erwarten sind offene Wiesenflächen, schattige Baumpartien, naturnahe Spielmöglichkeiten sowie ein Kinder- und Jugendspielplatz.

"Allein dies legt die völlige ökologische Ahnungslosigkeit der Planenden offen. Denn Wildnisflächen – die wir zum Schutz und Erhalt unserer Artenvielfalt so dringend brauchen – und durch den Menschen genutzte Flächen schließen einander aus“, so Vertreter des überparteilichen Personenkomitees "Donaufeld ins Wiener Immergrün". Durchquert wird die Stadtwildnis mit unversiegelten Wegeflächen als Fuß- und Radwege.

Naturidylle am Donaufeld.

"Im Donaufeld wird somit eine vorhandene natürliche Stadtwildnis mit vielen geschützten Tierarten unwiederbringlich zerstört, keinesfalls jedoch eine neue ´ Stadtwildnis´ geschaffen“, bedauert das engagierte Team für ein freies Donaufeld.

Dazu kommt die ökologische Nachhaltigkeit bei den zukünftigen Gebäuden. Bauplatz A ist ein Projekt des Bauträgers Altmannsdorf und Hetzendorf. Dabei wird der Rohstoff Holz als Baustoff eingesetzt. Zudem befindet sich auf dem Gelände des neuen Quartiers das "Vivihouse". Das Bausystem besteht aus einer modularen Holzskelettbauweise.

Der Schwemmlandboden ist besonders fruchtbar.

Petition zum Erhalt

Die Initiative "Freies Donaufeld" spricht im Zusammenhang mit der Verbauung des Donaufelds vom Verlust wertvoller Böden. Grundsätzlich sind die Vertreter nicht gegen neuen Wohnraum. Doch sie fordern, dass "hochfruchtbare Böden Wiens nicht weiter verbaut werden und das Donaufeld ins ,Wiener Immergrün‘ aufgenommen werden soll".

Es gehe um die Wahrung der Ernährungssicherheit für nächste Generationen, Artenvielfalt und Klimaschutz. Fast 8.000 Unterschriften wurden schon gesammelt. Hier geht es zur Petition.