Am Sonntag, 9. Jänner, findet n der Prager Straße 33 (Mautner Schlössl) das Floridsdorfer Neujahrskonzert statt.

WIEN/FLORIDSDORF. Am Sonntag, 9. Jänner, veranstaltet der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ das „Floridsdorfer Neujahrskonzert“. Stattfinden wird das Ganze im Bezirksmuseum Floridsdorf, in der Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“. Musikalisch wird es dann ab 11 Uhr mit fünf bewährten Künstlerinnen und Künstler.

Das Programm findet unter dem Motto „Beschwingte Weisen zum Jahresbeginn“ statt Im Festsaal des Museums interpretieren Katharina Tschakert (Gesang), Dymfna Meijts (Gesang), Judith Engel (Bratsche), Rudolf Melchart (Klarinette) sowie Manfred Hohenberger (Klavier) ausgewählte Kompositionen von Offenbach, Strauss, Fucik und weiteren Interpreten. Durch das Konzert führt Manfred Hohenberger.

Anmeldung erforderlich

Wer an dem Floridsdorfer Neujahrskonzert interessiert ist, kann um 20 Euro pro Person daran teilnehmen. Außerdem gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen und eine Reservierung unter 271 96 24 oder per Mail ist erforderlich. Für die Veranstaltung zeichnet sich der ehrenamtliche Museumsleiter Ferdinand Lesmeister im „Mautner Schlössl“ verantwortlich. Näheres zum Museum gibt es hier nachzulesen.

