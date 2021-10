"Crazy Donuts" holt die beliebte amerikanische Süßspeise nach Floridsdorf.

WIEN/FLORIDSDORF. Das Ehepaar Claudia und Johann Schmied hat sich seinen großen Traum verwirklicht und mit "Crazy Donuts" die beliebte amerikanische Süßspeise nach Floridsdorf geholt: "Wir haben das Geschäftslokal von unserer Familie übernommen. Mein Gatte hatte dann die Idee mit den Donuts", sagt die Unternehmerin Claudia Schmied im Gespräch mit der bz.

"Wir sind zwar nicht das erste Donut-Lokal in der Stadt, aber wir sind ein kleiner Familienbetrieb, der alles selber macht. Das unterscheidet uns klar von großen Ketten", sagt Claudia Schmied über ihre süßen Kringel, die farbenfröhlich aus der Vitrine locken.

Bei Kindern besonders beliebt

"Unser beliebtestes Produkt ist der Apfelstrudel-Donut, den wählen unsere Kunden am häufigsten. Ich vermute, dass die Kombination aus einer österreichischen Mehlspeise und dem Donut gut ankommt", erzählt die Wienerin, die selber aus Floridsdorf stammt, weiter. Besonders bei Kindern kommen die Donuts des Unternehmerpaars gut an: "In unserer näheren Umgebung gibt es viele Schulen. Oft kommen die Eltern mit ihren Kindern und kaufen unsere 6er-Boxen, da gibt es dann auch einen Rabatt."

Das Angebot von "Crazy Donuts" wechselt täglich und neben den ungefüllten "Classics" (2,10 Euro) gibt es gefüllte Donuts, Tagesspecials und pikante Bagels.

"Crazy Donuts and more"

21., Adolf-Loos-Gasse 49

Dienstag bis Samstag: 13 bis 19 Uhr

Telefon: 0660/983 32 22

Alle Infos auf crazydonutsandmore.business.site

Mehr zum Thema:

Cashewkern trifft auf Hochprozentiges