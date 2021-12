Daniela Gaydusek und Franziska Rumpf pflegen in der Klinik Floridsdorf Kinder und Jugendliche.

WIEN/FLORIDSDORF. Das Jahr 2021 war für das gesamte Gesundheitspersonal in der Klinik Floridsdorf sehr schwierig. Diese Situation als Herausforderung zu beschreiben, wäre untertrieben. Tagtäglich geben sie ihr Bestes und das auch rund um die Feiertage.

Zwei davon sind Daniela Gaydusek (41) und Franziska Rumpf (44). Beide sind diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen in der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde. Gaydusek ist sogar Stationsleiterin. Genauer gesagt in der Kindernotfallambulanz. Dass die beiden an den Weihnachtsfeiertagen arbeiten, macht ihnen nichts aus. "Die Stimmung ist anders und die Menschen sind mitteilungsbedürftiger in dieser Zeit", sind sie sich einig.

Sobald die Pflegerinnen am 24. Dezember ihren Dienst beendet haben, freuen sie sich besonders auf ihre eigene Familie, Freunde und das Fest.

Foto: Wiener Gesundheitsverbund/Agnes Schedl

hochgeladen von Sophie Brandl

365 Tage im Einsatz

Gaydusek und Rumpf versuchen, die Zeit über die Feiertage so angenehm wie möglich zu gestalten, denn: "Nicht nur die jüngeren, sondern auch die älteren Kinder sind traurig, weil sie eventuell über Weihnachten im Krankenhaus sein müssen." Erfahrungsgemäß ist rund um Weihnachten mehr los in der Klinik Floridsdorf. Auch ist diese Zeit für die meisten emotionaler als sonst. Die Tätigkeiten sind jedoch die gleichen. "Hier ändert sich nichts, da wir 365 Tage im Jahr für unsere kleinen Patienten da sind", verraten die beiden.

Feiertage in der Klinik

Gaydusek ist bereits seit Oktober 2018 in der Klinik Floridsdorf, Rumpf folgte dann im Juni 2019. Dementsprechend haben die Krankenpflegerinnen schon einige Feiertage in der Klinik verbracht. Aus Erfahrung wissen sie, dass zu dieser besonderen Zeit mehr Angehörige als sonst zu Besuch sind und es besteht erhöhter Gesprächsbedarf. "Wir nehmen uns die Zeit dafür. Auch für die Angehörigen ist es nicht einfach, wenn ihre Kinder zu Weihnachten im Krankenhaus liegen. Wir versuchen aber schon, unsere Dienste in dieser besinnlichen Zeit so angenehm und positiv wie möglich zu gestalten", sagen die beiden.

Sobald die Pflegerinnen am 24. Dezember ihren Dienst beendet haben, freuen sie sich besonders auf ihre eigene Familie, Freunde und das Fest. Aber natürlich auch darauf, ein bisschen Weihnachtsruhe über die Feiertage zu genießen, um wieder positive Energie zu sammeln und Kraft auftanken zu können.

Dies ist besonders wichtig, denn in der Kindernotfallambulanz werden Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr mit akuten Gesundheitsstörungen versorgt. Das Personal kümmert sich um die Patienten, sobald die Leistung erster ärztlicher Hilfe dringlich notwendig ist und im niedergelassenen Bereich keine ausreichende Versorgung in angemessener Entfernung und zeitnah gegeben ist. Die Notfallambulanz für Kinder- und Jugendheilkunde befindet sich in der Brünner Straße 68, auf der Ebene 1B.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Technik hinter der Klinik