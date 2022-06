Achtlos weggeworfene Tschickstummel haben dramatische Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur. Am "Tag der offenen Gartentür" macht vienna_tschick_challenge-Initiatorin Irene Holloway auf das Problem aufmerksam.



WIEN. Der Gemeinschaftsgarten am Donaukanal lädt heute, Freitag, 24. Juni, am "Tag der offenen Gartentür" Interessierte auf einen Walk and Talk durch ihren Garten ein. Mit von der Partie ist dabei auch Irene Holloway, Initiatorin der vienna_tschick_challenge aus Floridsdorf.

Sie hat in diesem Jahr mit den Schülerinnen und Schülern der Herrchenhahngasse eine Initiative auf die Beine gestellt. Zusammen hat man Tschickstummel aufgesammelt und auf die Gefahren, die von weggeworfenen Zigaretten ausgehen, hingewiesen.

Google Maps eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Google Maps ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Google Google Maps immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Holloway macht heute Nachmittag am Donaukanal auf die Folgen von achtlos weggeworfenen Tschickstummel auf die Wiener Gärten, die Bodendiversität, die Artenvielfalt und das Grundwasser aufmerksam.

So gefährlich sind Tschickstummel

Der Gemeinschaftsgarten am Donaukanal ist ein Ort der Begegnung, Erholung und Kreativität. Ein Teil des Gartens ist der Öffentlichkeit jederzeit zugänglich. Auf selbstgebauten Palettenmöbeln können es sich die Besucherinnen und Besucher bequem machen, selbst mitgebrachte Speisen und Getränke konsumieren, plaudern und eine Zigarette rauchen. Leider werden gerade diese allzu oft weggeschnippt und bleiben als unliebsames Andenken im Garten zurück, so Holloway.

"Das ist umso tragischer, da ein einziger weggeworfener Tschick bis zu 7.000 Giftstoffe enthält, wovon mehr als 50 krebserregend sind. Über den Regen werden diese Stoffe in den Gartenboden ausgeschwemmt. Die Filter der Zigarettenstummel zersetzen sich langsam zu Mikroplastik. Es wird von Bodenorganismen weiter zersetzt und schließlich von den Pflanzen aufgenommen", erklärt Holloway. So würden sowohl Giftstoffe als auch Mikroplastik über die Nahrungskette zurück in das angebaute Obst und Gemüse und damit auf den Teller gelangen.

Am Samstag, 25. Juni, laden die vienna_tschick_challenge und der Gemeinschaftsgarten Donaukanal zu einem gemeinsamen Cleanup ein.

Foto: Vienna Tschick Challenge

hochgeladen von David Hofer

Um das Problem mit den achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel zu lösen, setzt der Gemeinschaftsgarten Donaukanal am „Tag der offenen Gartentüre“ auf Sensibilisierung seiner Besucherinnen und Besucher durch die Initiatorin der vienna_tschick_challenge. Am Gartenzaun wird eine Infomeile angebracht, die über die Folgen des Vermüllung unserer Böden und Gewässer durch Tschickstummel informiert. Außerdem werden Taschenbecher an Raucherinnen und Raucher verteilt.

Gemeinsames Cleanup

Am Samstag, 25. Juni, laden die vienna_tschick_challenge und der Gemeinschaftsgarten Donaukanal zu einem gemeinsamen Cleanup ein. Um 6.20 Uhr treffen sich Frühaufsteher für das Sunrise Cleanup beim Schwedenplatz Ecke Rotenturmstraße. Gereinigt wird der Donaukanal auf beiden Seiten. Um 10 Uhr kann man direkt beim Gemeinschaftsgarten Donaukanal einsteigen. Hier werden auch die gesammelten Tschickstummel und der restliche Müll zusammengetragen und anschließend fachgerecht entsorgt.

Das könnte dich auch interessieren:



Aktion gegen "Tschick" in der Herchenhahngasse

Gemeinsamer Einsatz gegen Müll und Tschicks