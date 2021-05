Ein Vorteil der Corona zu verdanken ist: Der Radverkehr hat zum Vorjahr um zwölf Prozent zugenommen. Davon profitiert auch die soziale Radwerkstatt "FahrradFreundeFloridsdorf" (FFF).

WIEN/FLORIDSDORF. Viele Wiener bevorzugen das Fahrrad gegenüber den Öffis. In den Upcycling Werkstätten der Heilsarmee hat man während Corona bemerkt, wie groß das Interesse an bezahlbaren Rädern und Reparaturen ist. Die Werkstatt der "FahrradFreundeFloridsdorf (FFF)" wird von ehemaligen Wohnungslosen und Freiwilligen im Sozial Betreuten Wohnhaus der Heilsarmee betrieben und "wird sehr gut angenommen", weiß FFF Mitbegründer Andreas Schmaranzer. "Wir haben acht bis zehn Fahrrad-Services in der Woche", schildert er.

Denn in der Moritz-Dreger-Gasse 19 können Radler ihr Fahrrad günstig reparieren lassen oder auch ein Secondhand-Rad ab 50 Euro kaufen. Unter Anleitung eines Mechanikers werden alle Räder mit Hilfe von ehemaligen Wohnungslosen und Freiwilligen repariert.

Eine doppelte zweite Chance



120 gespendete Fahrräder gingen letztes Jahr an die Heilsarmee. Ein Teil davon konnte weiterverkauft werden, der andere wurde repariert. "Mit unserem Angebot helfen wir vielen Menschen, die sich Räder oder Reparaturen sonst nur schwer leisten können. Das ist ein wesentlicher Benefit unserer Werkstatt", sagt Schmaranzer. Derzeit stehen 40 Fahrräder im Verkauf. Geöffnet hat die Werkstatt am Dienstag und Donnerstag (9 bis 17 Uhr), sowie am Freitag (9 bis 13 Uhr).

Foto: Heilsarmee Österreich

hochgeladen von Sophie Brandl

Die Bewohner vom Haus Erna bekommen durch das FFF-Angebot eine interessante und vor allem sinnvolle Tagesstruktur. Außerdem ergibt sich das eine oder andere Gespräch, wodurch sie wieder mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. "Es ist großartig, wie sich die Werkstatt entwickelt hat", freut sich auch Gerhard Wyss, Geschäftsführer der Heilsarmee Österreich.

Doch um den Betrieb am Laufen zu halten, um etwa die Rad- und Ersatzteile regelmäßig aufzufüllen, ist die Heilsarmee auf Spenden angewiesen. Die Einnahmen fließen in den Auf- und Ausbau der FFF-Werkstatt.

Spendenkonto

IBAN: AT26 3200 0001 0812 8910

BIC: RLNWATWW