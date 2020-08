INTERNATIONALE KUNST VERNISSAGE

2020 VIENNA 2020

Wertvolle zeitgenössische Kunst von Künstlerinnen

und Künstlern aus dem In- und Ausland werden in

einer Benefiz Outdoor Ausstellung präsentiert.

Vertreten ist die Klassik sowie auch die Moderne.

Wo : 21-Kunsthaus-23

Kleinhausgasse 21 / 1210 Wien

Sonntag 30. Aug. 2020

Eröffnung: 17:00 Uhr bis Open End

EINTRITT FREI!

Kostenlose Weinverkostung vom Weingut der Fam. Strauch!

Künstler/innen sind vor Ort und geben gerne Auskunft-

komme au einen Small Talk!

Hole dir ein Schnäppchen. Ca. 40 ausgestellte und

gekennzeichnete Original Gemälde stehen zur Verfügung!

Darunter sind Kunstwerke im Verkaufswert bis zu € 1600.-

Für eine größere soziale Spende gibt es ein Kunstwerk gratis!*

*DIE GENAUEN BEDINGUNGEN DER VERGABE WERDEN VOR ORT BEKANNT GEGEBEN.

Die Spende muss bar bei der Vernissage abgegeben werden.

Ab € 200.- Spende kann es die Möglichkeit geben, ein Kunstwerk gratis zu erhalten!

Alle Spenden kommen bedürftigen Menschen in Wien zu Gute!

Bitte komme mit Mund- und Nasenschutz und bitte halte auch den Abstand ein!

Gemälde und Weinverkostung alles solange der Vorrat reicht!

DER KULTURTREFF FINDET NUR BEI SCHÖNWETTER STATT, Ersatztermin ist am Donnerstag 3.9.2020!!

AUSSTELLENDE KÜNSTLER / INNEN

bei

2020 VIENNA 2020

D. Zechini, D. Kederst, H. Ritter, I. Jucies, I Mehlman, S. Ettlinger, B. Eckl, C. Welsch, J. Loydold, A. Köller, Robin, C. Schinner, F. Stütz, U. Klepalski, A. Di Vora, M. Brezina, E. Handlos, E. Bittner, G. Bina, G. Kostiuk, E. Winter, R. Polzer, J. Tokar, C. Schleicher, D. Pawlicki, E. Jerusalem, A. Ditzer, R. Stöcklin, V. Klimova, A. Missinne, B. Steiner, B. Mylla, E. Kirstein, A. Auge, A. Aalstein,