Die Floridsdorfer Sängerin Judith Bachkönig begleitet Ehepaare musikalisch an ihrem großen Tag.

WIEN/FLORIDSDORF. Die Liebe zur Musik wurde der Sängerin Judith Bachkönig in die Wiege gelegt. Die Floridsdorferin ist in einer Berufsmusikerfamilie aufgewachsen und mittlerweile stolze Gesangslehrerin. "Ich bin eigentlich fast jeden Tag motiviert zum Singen. Es kommt kaum vor, dass ich einmal keine Lust dazu habe", lächelt die 27-Jährige.

Wenn sie gerade nicht bei der Band Seaside King singt und Gitarre spielt, gibt sie Musikinteressierten Unterricht. Schließlich weiß Bachkönig, wie man komplexe Inhalte vermittelt, da sie nebenbei als Lehrerin in einer Volksschule tätig ist.

Die passende Begleitung

Seit 2015 begleitet Judith Bachkönig Hochzeiten. "Ich find es wunderschön, die Emotionen zu beobachten. Ich bin ein sensibler Mensch, was gut in dem Bereich ist, sobald es um die Auswahl der Lieder des Brautpaares geht", verrät die Sängerin. Sie interessiere auch sehr, wie die zukünftig Vermählten zueinander gefunden haben. "Oft stecken ganz überraschende Geschichten dahinter, wie sie sich kennengelernt oder was sie gemeinsam durchgestanden haben oder auch welche lustigen Zufälle sich ergeben haben", plaudert sie aus dem Nähkästchen.

Ihr Beruf als Hochzeitssängerin lebt von der Spontaneität im Moment der Trauung, obwohl man erst plant, welche Lieder am besten zum Paar passen. Sobald jemand Interesse hat, trifft sich Judith Bachkönig mit dem Paar entweder persönlich oder bespricht die wichtigsten Details per Telefon. "Ich höre mir alle Lieder an und schaue, dass ich alles umsetze, was gewünscht ist", verrät sie. Bachkönig gibt auch Tipps, sollte etwa der Liedtext nicht passend für eine Trauung sein. Den schrägsten Liederwunsch, der an Judith Bachkönig gerichtet wurde, war von Tanz der Vampire "Totale Finsternis". "Den Song hat sich das Paar für den Einzug gewünscht", schmunzelt sie.

Berührende Momente

Damit die Floridsdorferin die Lieder einstudieren kann, sollte sich das verliebte Paar mindestens zwei, drei Monate vor der Hochzeit melden. Begleitet wird das Ganze von ihr auf der Gitarre. Bei Bedarf gibt es auch die Möglichkeit, ihre Bandkollegen zu buchen, inklusive Klavier und Percussion.

Spätestens dann, wenn Judith Bachkönig ihre Sachen für den großen Tag zusammenpackt, kommt immer Freude auf. Das Singen ist für sie mehr als eine Berufung und Hobby: "Selbst, wenn rundherum die Pandemie wütet und man unter schwierigsten Umständen wie zum Beispiel hinter Plexiglas bei Hochzeiten spielen muss, ist es immer noch besser, als zu Hause zu sitzen und über die Situation nachzudenken. Denn man weiß, man tut etwas Sinnvolles damit." Hier geht es zur Homepage von Judith Bachkönig.

