Wir vermissen unseren kleinen Kater ( Romeo ) !!



Der kleine Bub ist am 27.12.2019 so gegen 10:00 Uhr aus dem Fenster geflogen und seitdem nicht wieder nachhause gekommen !!

Das letzte mal wurde er auf Stiege 147 in der Scottgasse 29 gesehen und vom Hausbesorger vor die Stiege gesetzt, sein Bruder leidet sehr darunter das er nicht mehr bei uns ist und sucht ihm die ganze Zeit und schreit nach ihm !!

WIR VERMISSEN IHM WIRKLICH SEHR !!

Er hört auf den Namen Romeo und ist sehr sehr schüchtern, falls ihm jemand sieht bitte vorsichtig auf ihm zugehen um mich anschließend zu kontaktieren.

KONTAKTDATEN: 0681 20 85 14 85