WIEN/FLORIDSDORF. Naturfotograf und Floridsdorfer Leopold Kanzler begleitete über zehn Monate lang eine Fuchsfamilie in Strebersdorf. Plötzlich fehlte jede Spur der Wildtierfamilie und Kanzler stellte Nachforschungen an. Das bittere Ergebnis: "Geboren am 15. März 2021 am Marchfeldkanal in Wien - Gemeinsam mit seiner Mutter gestorben am 22. Juni 2021 - grundlos abgeschossen von einem Jäger auf Wiener Stadtgebiet". Daraufhin startete er eine Petition zur Abschaffung der Fuchsjagd in Floridsdorf, besser gesagt in ganz Wien.

Unterstützung bekam er vom Tierschutz Austria und vom VGT - Verein gegen Tierfabriken. Gemeinsam erreichten sie die für den Petitionsausschuss erforderlichen 500 Unterschriften. Am Montag, 17. Jänner, fand dieser dann statt. Doch verblieben ist man damit, dass "Stellungnahmen von den dafür zuständige Stadträten, deren Geschäftsgruppen und/oder von den betreffenden Bezirksvorstehern und weiteren betroffenen Interessensvertretungen einzuholen sowie die Petitionswerber und Petitionswerberinnen vor den Petitionsausschuss einzuladen sind."

Sieben Gründe für Fuchsjagd in Wien



Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ) würde sich bezüglich der Petition mit Fachleuten beraten und wenn dann eine wienweite Lösung suchen, so heißt es aus seinem Büro. Zuständiger Stadtrat ist Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Auf Nachfrage in seinem Büro verweist man auf die zuständige Magistratsabteilung 49 - Klima, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb.

Deren Antwort sind "fachlich fundierte Argumente, warum selektiv auch weiterhin Füchse entnommen werden müssen". Insgesamt sieben werden genannt.

Etwa hat der Fuchs keine natürlichen Feinde in Wien, weshalb ohne Bejagung ein "weiterer Anstieg der Population zu erwarten ist". Als einzigen Regulator für eine Überpopulation von Füchsen im Stadtgebiet wird daher die Jagd genannt. Um Kontakte zwischen Mensch und Fuchs oder auch Haustier und Fuchs zu reduzieren, ist die Regulierung der Fuchspopulation, vor allem im städtischen Gebiet, notwendig. Dort wo keine Jagd stattfindet, sind Füchse nicht allzu scheu gegenüber des Menschen. Es kann also vorkommen, dass man das Wildtier im eigenen Garten oder in Parks wieder findet. Deshalb besteht die Sorge vor dem Fuchsbandwurm und Angriffen auf Haustiere. Außerdem: "Untersuchungen zeigen veränderte Schädelmerkmale von Stadtfüchsen, welche auf einen beginnenden Domestikationsprozess hindeuten." Mit der Jagd kann eingedämmt werden, dass Staupeviren oder Räudemilben sowohl auf andere Füchse, als auch auf Marderartige und Haushunde übergehen. Man will die Tiere also vom Leid erlösen. Eine Überpopulation an Raubtieren wie Füchsen trägt zur Reduktion gefährdeter Tierarten bei. Wird die Jagd auf Füchse abgeschafft, darf man sie gemäß Verordnung auch nicht jagen. Das ist insofern problematisch, weil die Population zunimmt und die Wildtiere näher an den Menschen kommen, da sie das Wildtierservice Wien nicht einfangen darf. Füchse werden außerdem gejagt um Infektionskrankheiten früh zu erkennen. Alle erlegten Füchse werden seitens des Forst- und Landwirtschaftsbetriebes der Stadt Wien dem Forschungsinstitut für Wildtierkunde zur Untersuchung vorgelegt. Dadurch wird gewährleistet, dass beim Auftreten von Wildkrankheiten rasch reagiert werden kann, etwa durch Monitoring.

Leopold Kanzler hat Verständnis dafür, wenn es um die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung geht. "Ich habe aber dennoch die Hoffnung, dass die Belange des Tierschutzes, der rechtlich bei der Jagd ausgeklammert ist, nicht ganz auf der Strecke bleiben", meint Tierschützer Leopold Kanzler.

