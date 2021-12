Marlies Plank setzt den rosaroten Elefanten in Szene und lässt ihn durch verschiedene Epochen reisen.

WIEN/FLORIDSDORF. Einen regelrechten Boom hat der Babyelefant währen der Pandemie erfahren, steht er doch für den nötigen Sicherheitsabstand. Inspiriert von diesem Tier, hat Floridsdorfs Künstlerin Marlies Plank dieses in rosaroter Farbe verpackt und mit ihren Kunstwerken verbunden.

In ihrer Märchen-Serie "Dream on. Dream on" finden Kunstinteressierte und die es noch werden wollen, den rosaroten Elefanten in verschiedensten Settings und Zeitepochen. "Die Idee stammt aus der Zeit des ersten Lockdowns. Damals saß ich mit meinem drei Monate alten Sohn zu Hause und war etwas verwirrt und auch vielleicht verängstigt angesichts der neuen Normalität", erinnert sich die 40-Jährige.

Nachdem der Elefant dann als Maßstab für soziale Distanz hergenommen wurde, dachte sie sich, dass dieser wenigstens rosa sein kann. "Seitdem benutze ich sie als geistiges Fluchtmittel wenn mir die neue Normalität mit Lockdown, 3G und Reisebeschränkungen zu eng wird".

Neues Projekt mit Pfirsich

Marlies Plank lässt sich nicht nur von Tieren, sondern auch gerne von Obst inspirieren. Aktuell zu sehen in ihrem Projekt "Peach Bums". Denn: "Es hat mich schon immer fasziniert, dass auch Obst etwas Erotisches an sich haben kann. Pfirsiche in Unterhosen zu drapieren, lag dann irgendwie auf der Hand", erklärt die Künstlerin.

Die Idee zu den kunstvollen Elefanten stammt aus dem ersten Lockdown.

Auf ihrer Website bietet Plank momentan auch einen Kalender für 2022 gratis an. Wenn die Floridsdorferin nicht gerade an ihren Werken arbeitet, trifft man sie an der Alten Donau. "Am Liebsten aber mitten drinnen im Wasser. Ich hoffe, ich kann mich dieses Jahr mal überwinden, Eisbaden zu gehen", verrät sie.

Zur Sache

Marlies Plank bietet online einen Kalender für 2022 aus der Serie "Soapbubble Studies" zum kostenlosen Download an. Einfach reinklicken unter www.marliesplank.art

