Die neue linke Partei fordert eine Verlängerung der U6 für Floridsdorf und Gratis-Strom für alle Wienerinnen und Wiener.



FLORIDSDORF. Die Partei Links darf in Floridsdorf auf Gemeinde- und Bezirksebene antreten, die dafür erforderlichen Unterstützungserklärungen wurden von den Aktivistinnen und Aktivisten bereits gesammelt. Der Spitzenkandidat für die Bezirksvertretung, Christoph Baumgärtel, rechnet mit zumindest einem Mandat auf Bezirksebene: "Dafür brauchen wir ungefähr 1,3 Prozent, ich hoffe dass sich das ausgeht." Wienweit muss die 5-Prozent-Hürde genommen werden, um in den Gemeinderat einzuziehen: "Das wird eine Herausforderung."

Der Name ist bei Links Programm, und "Österreich verträgt eine Partei links der SPÖ, die ja Werte wie soziale Gerechtigkeit immer weniger in den Fokus stellt", sagt Baumgärtel. Er selbst war jahrelang in Floridsdorf und Langenzersdorf in der SPÖ aktiv, ist aber Ende 2019 ausgetreten.

Gratis-Strom und Gratis-Öffis

Verteilungsgerechtigkeit möchte die Partei Links, die auf Gemeindeebene und in einigen Bezirken als Wahlbündnis mit der KPÖ antritt, ins Zentrum des Wahlkampfs rücken. "Wir fordern eine gewisse Menge Freistrom und Freigas für jeden Wiener, damit niemand sich Gedanken machen muss, wie er im Winter heizen soll", sagt Baumgärtel. Gerade in Floridsdorf seien solche Forderungen oder jene nach Abschaffung der Rezeptgebühr und für Gratis-Öffis besonders relevant: "Hier sind viele nicht auf die Butterseite gefallen."

Für den 21. Bezirk wünscht sich Links einen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, mit Augenmerk auf die Querverbindungen in den 22. Bezirk. Und: "Die U6 muss endlich nach Stammersdorf verlängert werden. Mit der Klink Floridsdorf haben wir eine neuen Verkehrsknotenpunkt im Bezirk, und auch die Einwohnerzahl wächst. Wenn die Planung hier nicht bald angegangen wird, stehen wir in 30 Jahren noch ohne U-Bahn-Anbindung da."

