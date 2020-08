Floridsdorf. Verkehrsversuchsanstalt Leopoldauerstraße. Monatelang gab es Halte und Parkverbote für 20 PKW auf der Leopoldauerstraße - neben anderen in unmittelbarer Umgebung. Jetzt ist die eine Baustelle fertig – 10 Parkplätze wurden vernichtet. NEU. Erstmals eine Rampe für Einfahrten in verkleinerte Sackgasse (Parkplatzvernichtung). Jetzt gab es wieder wochenlange Halte und Parkverbote für 20 KFZ. Der Grund waren Bodenmarkierungen. Die Bodenmarkierungen wurden so knapp zum Gehsteig angebracht, dass ein KFZ nicht parken darf da zumindest die Rückspiegel über die Begrenzungslinien hinaus ragen und jetzt somit jederzeit Straforgien statt finden können. Erstmals wurden auch zwei Parkbuchten mit Parkbegrenzungslinen "probiert". Beim einparken sind zumindest die Felgen am Randstein zerkratzt. KFZ ragt trotzdem darüber. Die einzige Litfasäule zur Vernichtung von Parkfläche hat jetzt ebenso eine Parkbegrenzungslinie erhalten. Manche Verkehrsteilnehmer benötigen auch eine Mittelline zum einparken, dass auch zwei kleine PKW in der verkleinerten Parkbucht "parken" können.

Wieviele Parkplätze wurden in den letzten 20 Jahren auf der Leopoldauerstraße vernichtet?

Verkehrschaos LKW-Blockaden in erster Fahrspur. Beim Aufnahmezeitpunkt der Bilder fuhren zwei Polizeifahrzeuge (VW-Bus) vorbei. Jegliche Straftaten mit LKWs auf der Leopoldauerstraße sind vermutlich erlaubt. Tägliches Parken mit LKW in erster Fahrspur und fahren über doppelte Sperrlinie (auch Sperrflächen) und parken verkehrt auf Vorrangstraße sind offensichtlich STRAFFREI. Gibt es Weisungen für den supergeförderten (von Steuerzahler) Rekordwohnbau in Wien weltweit.