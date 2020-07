Monatelang gab es Halte und Parkverbote für 20 PKW auf der Leopoldauerstraße - neben anderen in unmittelbarer Umgebung. Jetzt ist die eine Baustelle fertig – 10 Parkplätze wurden vernichtet. Aufgrund der neuen riesigen Rundgrünflächen bei den Bäumen wurden die Parkbuchten um über 3 m verkleinert. Wieviele Parkplätze wurden in den letzten 20 Jahren auf der Leopoldauerstraße vernichtet? Waren es über tausende oder mehrere Hunderte Parkplätze?

Verkehrsversuchsanstalt Leopoldauerstraße

Die Bewohner der Leopoldauerstraße haben das Gefühl, dass jeder neue Verkehrsplaner bevor er oder sie gekündigt wurden seine Ideen auf der Leopoldauerstraße mit Steuerkosten verwirklichen durften. Auf der Leopoldauerstraße sind keine einheitlichen Baumaßnahmen für die Bewohner seit mehreren Jahren für ein schönes Straßenbild erkennbar. Hoffentlich wird bald ein Verkehrsplaner für eine einheitliche Verkehrsplanung und zwei Fahrspurenspuren auf der Leopoldauerstraße vor allen Wohnhäusern aufgenommen. Bevor es weitere Unfälle mit mehreren KFZs gibt.

Baumscheiben

Bild Grünfläche bei Baum alt und ausreichend, Bild große viereckige mit Eingrenzung mit Flies bei Baum (Flies und dann Unkraut - Errichtung vor zwei Jahren), Bild große runde Grünfläche mit Eingrenzung bei Baum (NEU), ordentliche Grünfläche bei Baum auf zweispuriger Fahrbahn vor Wohnhäuser. Diese verschiedenartigen Grünflächen sind im Abstand von 10 m ersichtlich.

Mittelinseln

Die Mittelinseln variieren von schönen Grünflächen bei Wohnhäusern, Kreisverkehr, erhobene Mittelinseln mit Granitsteinen, Sperrflächen, Sperrlinien, 3 Verschwenkungen mit einer Kurve, und Rampen.

Fahrstreifen

Die Fahrstreifenanzahl variiert laufend und oftmals von zweispurige, dreieinhalb-spurig (NEU) bis vierspurigen Fahrbahnen auf der Leopoldauerstraße vor den Wohnhäusern.

Tempo 30

Aber nur auf den Leopoldauerplatz. Auf den vierspurigen Fahrstreifen vor den Wohnhäusern auf der Leopoldauerstraße sind 70 kmh und mehr möglich.

200 Straftaten pro Baustelle

PKW parken in erster Fahrspur wegen Notfall und Fahrer wird sofort von der Polizei rigoros mit hohen Geldstrafen bestraft. Bei über die Sperrlinie fahren werden die PKW-Fahrer nicht sofort angehalten und bestraft sondern mit Anonymverfügung und Wucherstrafen rigoros bestraft.

LKW-Fahrer parken die Riesigen LKWS mit laufenden Motor vor den Wohnhäusern in erster Fahrspur jeden Tag. LKW-Fahrer fahren über die Sperrlinien auf der Leopoldauerstraße und parken die Riesigen LKWS verkehrt auf der Vorrangstraße vor der Baustelle Leopoldauerstraße 70 und Leopoldauertraße 131. NEU: LKW parken in erster Fahrspur, zweiter Fahrspur und auf Sperrflächen in der Mitte der Leopoldauerstraße und nicht im Halten- und Parken verboten neben den Baustellen . Höchstwahrscheinlich passieren damit 200 Straftaten pro Baustelle auf der Leopoldauerstraße. Die Polizei fährt vorbei.

Laut Bericht in der Kronenzeitung am 24.07.2020 werden sogar Personen von der Polizei in Linz Nach "Hallo" gibt´s 100 Euro bestraft.

Verkehrssicherheit was nun

Tafeln für Fahrbahnverengungen auf der Leopoldauerstraße sind nicht vorhanden.

Feinstaubbelastung Baustellenchaos

Seit Jahren die Verschmutzungen auf der Leopoldauerstraße mit Staub, Steinen und Schmutz von den Baustellen. Die gesetzlich verbotene Feinstaubbelastung wird hier offensichtlich für den jahrelangen geförderten Wohnbau mit Steuerzahlerkosten übersehen. Da nützt auch kein Klimavolksbegehren.

Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.