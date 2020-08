Floridsdorf. Nach monatelangen Baustelle zur Verengung der Leopoldauerstraße von 4 Fahrspuren auf 3,5 Fahrspuren - nicht auf 2 Fahrspuren vor den Wohnhäusern - und andere Schikanen wie zum Beispiel, dass erstmals Begrenzungslinien so angebracht sind und alle KFZ-Lenker mit Straforgien sofort bestraft werden können, da Teile von KFZ über die knappen Begrenzungslinien hinaus ragen.

Baustellenbänder verhindern den sicheren Zutritt vom Gehsteig zu KFZ wieder seit mehreren Wochen. Mütter mit Kindern und Babys und Wippe und Kinderwagen müssen nun über 3,5 bis 4 spurige Fahrbahn zu Ihren KFZ gehen.

Wieso wurden in unmittelbarer Umgebung über 15 Parkplätze wieder vernichtet? Wieviele tausende Wohnungen wurden in unmittelbarer Umgebung neu errichtet und sind derzeit in Bau?

Verkehrsversuchsanstalt Leopoldauerstraße

Die Bewohner der Leopoldauerstraße haben das Gefühl, dass jeder neue Verkehrsplaner bevor er oder sie gekündigt wurden seine Ideen auf der Leopoldauerstraße mit Steuerkosten verwirklichen durften. Auf der Leopoldauerstraße sind keine einheitlichen Baumaßnahmen für die Bewohner seit mehreren Jahren für ein schönes Orts- und Straßenbild erkennbar. Hoffentlich wird bald ein Verkehrsplaner für eine einheitliche Verkehrsplanung und zwei Fahrspurenspuren auf der Leopoldauerstraße vor allen Wohnhäusern aufgenommen. Bevor es weitere Unfälle mit Tote und mehreren KFZs gibt.