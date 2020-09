⚠️⚠️Update Cookie 08.08.2020 Wir benötigen eure Hilfe - dringend Zeugen gesucht⚠️⚠️

Hat jemand am Donnerstag 06.08.2020 zwischen 14:00-14:15 in Süßenbrunn Bahnhof gesehen wie ein älteres Ehepaar in einem hellblauen oder türkisen Mazda MX5 (Kennzeichen beginnt mit GF) einen kleinen schwarzen sehr Verängstigten Hund eingefangen hat ?? Es handelt sich wahrscheinlich um Cookie.

Wir bitten um Hilfe. Sollte das Ehepaar das eventuell lesen bitte geben sie den Hund zurück oder bringen sie die kleine ins nächste Tierschutzhaus.

Jeder Hinweis ist wichtig für uns !!

Vielleicht hat jemand das ganze beobachtet oder sogar die Auto Nummer notiert.

Es sind auch mehrere Autos stehen geblieben

Hat irgendjemand etwas mitbekommen?Wichtig !!!

Bitte Helfen Sie das die Familie wieder zusammenkommt!

Besondere Merkmale:

Dackelmix

Lange spitze Stehohren

Weißer Brustfleck

Schulterhöhe 25-30cm

Schwarz