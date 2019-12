Alle Glücksbringer sind künstlerisch in Handarbeit und in der Grundsubstanz

aus Naturprodukten gefertigt, denn es ist bereits ein umdenken im Gange,

auf Plastik so viel wie möglich zu Verzichten, dem kommt man hier nach.

(Auch ein kleiner Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung)!

Viele Menschen sind ins Center 21 Strebersdorf, Pragerstraße 286

gekommen und hatten Interesse für diese Glücksbringer gezeigt und diese

auch erworben, damit das Glück bei Ihnen und Ihren Lieben nicht ausbleibt,

so ist bereits der erste Teil für das nächste Adventessen 2020 für Menschen

die kein Dach über dem Kopf haben gesichert.

Es sind noch weitere Kunst-Kulturaktionen im laufe des kommenden Jahres

im 21-Kunsthaus-23, Strebersdorf geplant, wo Benefiz-Veranstaltungen einen

weiteren Beitrag für die gute Sache leisten werden.

Anbei wünschen wir allen einen guten Rutsch ins Jahr 2020 sowie viel Glück.

IKA, Robin Hood's Arche