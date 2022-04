Die ursprünglich aus Deutschland stammende Familie Spindler bereist mit dem Wandercircus seit über 25 Jahre Niederösterreich, Oberösterreich und Wien. Gastspiele in Kroatien und Italien zeigen die internationale Diversität des Circusgewerbes. So besitzt der Circus Safari das größte Zelt Österreichs. In unseren Shows treten die meisten Tierarten auf, unsere Luftakrobatin Karna trainiert den Supertalentsieger Lukas Pratschker und seinen Hund – und – last but not least fundiert die Show auf der Erfahrung des Direktors Benjamin Spindler, der den Circus in vierter Generation führt Im „Circus-Safari-Zoo“ betreuen wir edle Araber-Pferde, riesige Trampeltiere (das sind die Kamele mit zwei Höckern), schlaue Ponys, “störrische” Esel, Hunde und die schnatternden Graugänse! Benjamin Spindler und seine Familie arbeiten seit Generationen mit Tieren zusammen legt großes Gewicht auf ordentliche Tierhaltung. Die optimale Pflege, Unterbringung und Ernährung unserer Tiere steht an erster Stelle. Ein toller Nachmittag mit super Show, atemberaubender Luftakrobatik, lustigem Clown und sogar einem Dino. Highlight natürlich die Todeskugel.... Bericht : SK Presseagentur/Sabine Kaiser Fotos : SK Presseagentur/Christian Kaiser