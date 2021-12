Heuer gibt es wieder gratis die beliebten Grücksbringer aus Robin's Kunstwerkstätte.

Alle Glücksbringer sind in künstlerischer Handarbeit und in der Grundsubstanz aus Naturprodukten gefertigt. Denn viele Menschen denken um, um Plastik so viel wie möglich zu meiden, dem kommt man hier nach. (Auch ein kleiner Schritt, ist ein Schritt in die richtige Richtung)! Machen Sie einen Spaziergang nach Strebersdorf und kommen Sie

Heute 31. Dezember von 10:00 bis 15:00 Uhr zum

21-Kunsthaus-23, Kleinhausgasse 21, Wien 1210



und holen Sie sich den Glücksbringer gratis ab*,



damit das Glück bei Ihnen und Ihren Lieben 2022 nicht ausbleibt!

Um eine Spende wer kann und möchte, für einen "Guten Zweck" bittet Künstler Robin, so ist dann bereits der erste Teil für das nächste Adventessen 2022 für Menschen die bedürftig sind, oder kein Dach über dem Kopf haben, gesichert (siehe auch im netz unter: kunst hilft bedürftigen: 1100 kg). Es sind noch weitere Kunst-Kulturaktionen im laufe des kommenden Jahres wenn es Corona erlaubt beim 21-Kunsthaus-23 geplant, wo Benefiz Veranstaltungen einen weiteren Beitrag für die "Gute Sache" leisten werden.

Anbei wünscht Künstler Robin allen einen guten Rutsch ins Jahr 2022 sowie viel Glück.

Mission-Robin Hood's Arche

Hinweis: Maskenpflicht bzw. laut Regierung die aktuelle Coronaregel, am Abholtag beachten.

* Solange der Vorrat reicht!