Kunstshow von Künstler Robin wurde von 1. Nov. - 28. Nov. 2021 angekündigt, leider mußte wieder einmal wegen Corona abgebrochen werden. Diesmal wurde die Veranstaltung um eine Woche verkürzt. Am 6. Nov. 2021 gab es eine Midissage wo die Kunstshow "Wiener Nationalpark" präsentiert wurde. Eine wohlfühl Ausstellung der besonderen Art. Robin's Kunstgemälde wurden in seinem Stil des "Neofließ-Realismus" gefertigt, wo die Fließtechnik mit der realen verbunden wird und so sich ein zeitgenössisches Kunstwerk der Einzigartigkeit ergibt. Viele Besucher kamen am Tag der Midissage ins Weingut zum Strauch und konnten sich die Show ansehen. Trotz der Corona-Auflage war das Haus voll mit Besuchern. Das Gefallen der Gemälde war groß so dass Besucher welche kaufen wollten. Jedoch ein verkaufen war nicht vorgesehen da dies eine Wanderausstellung und keine Verkaufsausstellung ist, so war ein verkaufen nicht möglich. Es wurde ein Kunstdruck aufgelegt, der für eine Spende, um Bedürftigen zu helfen, zu haben war. Da die Wanderausstellung 2021 erfolgreich war, bietet Robin seine Kunstshow für Interessierte von Gastronomie / Hotelerie u.s.w. für 2022 kostenlos an. Diese Show kann an alle Gegebenheiten angepasst werden von großen bis kleinen Gemälden alles ist möglich. Die Wanderausstellung wird ständig durch neue Gemälde erweitert. Wer Interesse hat kann sich bei Robin melden. Info unter: ausstellung@emailn.eu