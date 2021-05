Zusatz – Duoshow Andre + Marcella im Stammerdorfer Wichtl 30.05.2021

Heute Abend (30.05.2021), fand im Stammersdorfer Wichtl der zusätzliche Showtermin, der Duoshow von Andre + Marcella statt.

Nachgeholt wurde die Geburtstagsshow von Marcella´ 45ten Geburtstag … und das weil es so schön war … gleich an 2 Tagen.

Und weil es der Zufall so will, hat Andre Cartier seinen 50ziger am Montag ….

Zu diesen Anlässen wurde mit den Duoshow´s – gleich doppelt soviel gefeiert.

Als Special Guest waren Yvonne Parker – aus Deutschland und Paulinchen aus Gran Canaria dabei.

Bei dem fast 4 stündigem Programm, waren mit Spaß, guter Show, tollen Kostümen und vor allem gute Unterhaltung für jeden etwas dabei.

Es gab wie immer im Stammersdorfer Wichtl ---- eine super Küche, nettes freundliches Personal.

Natürlich wurden die geltenden COVID Bestimmungen – die berühmten 3G-Regeln, kontrolliert und eingehalten.

Bericht: SK Presseagentur/Sabine Kaiser

Fotos: SK Presseagentur/Christian Kaiser