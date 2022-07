Seit Anfang Mai hat Floridsdorf einen neuen WKO-Bezirksobmann. Die BezirksZeitung hat sich mit Erich Mähnert getroffen und mit ihm über seine Ziele und Lieblingsorte im Bezirk unterhalten.

WIEN/FLORIDSDORF. Seit genau 21 Jahren ist der gebürtige Favoritner Erich Mähnert nun schon im 21. Bezirk ansässig. Die Liebe hat in nach Floridsdorf verschlagen. Im Grätzel rund um den Schlingermarkt fühlt er sich besonders zu Hause. Dort betreibt er seit 2006 sein Tattoo-Studio und „möchte gar nicht mehr weg von da", wie er betont.

Unternehmer im 21. Bezirk



Seit gut einem Monat ist er nun als Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Wien neuer Ansprechpartner für alle Floridsdorfer Unternehmer. "Was mir nachgesagt wird, ist, dass ich sehr genau und diplomatisch bin," so der neue Bezirksobmann. Vor allem der erste Lockdown habe ihm gezeigt, wie wichtig es ist, die Unternehmer vor Ort zu betreuen und Hilfestellungen zu bieten. "Es gibt kein zu kleines Problem. Ich nehme jedes Problem ernst. Wenn ein Außenstehender einen kleinen Denkanstoß liefert, hilft das oft rasch, auf den richtigen Weg zu kommen," so Mähnert.

Der Schlingermarkt ist ein Hotspot für Kulinarik-Liebhaber im 21. Bezirk.

Foto: Sabine Krammer

hochgeladen von Sabine Krammer

Für seine ersten Wochen und Monate im Amt hat er sich schon ein kleines Programm zurecht gelegt:

Angebot für Junge schaffen

Floridsdorf ist eine Stadt in der Stadt. Alles Wichtige fürs tägliche Leben ist hier zu bekommen. Davon ist Mähnert überzeugt. Allerdings wünscht er sich, dass die Wirtschaft im Bezirk noch weiter wächst: "Floridsdorf ist neben der Donaustadt der Bezirk, in dem am meisten Wohnraum geschaffen wird. Vor allem Junge ziehen her. Was fehlt, ist das hippe Angebot für die junge Bevölkerung - egal ob in der Gastronomie, im Gewerbe und Handwerk oder Handel. Auch die Einkaufsstraßen in Floridsdorf sollen noch mehr wachsen und attraktiver werden."

Ein Markt mit Potenzial

Der Floridsdorfer Markt ist neben den Floridsdorfer Spitz ein zentraler Knotenpunkt des Bezirks. "Der Neustart am Markt hat begonnen, nun gilt es aber auch dafür zu sorgen, den Markt für die Bevölkerung attraktiv zu gestalten. Dies alleine wird man nicht nur durch bauliche Maßnahmen erreichen, sondern man sollte auch auf die Vielfältigkeit des Marktes achten," so Mähnert. Er wünscht sich daher, dass der Markt etwa auch für Gastronomiebetriebe interessant gestaltet wird.

Gemeinsam Entscheidungen treffen

Als Bezirksobmann möchte er in Zukunft die Anliegen der Unternehmer noch mehr in die Entscheidungsprozesse der Bezirkspolitik einbringen und Verbesserungen erreichen - etwa bei der Gestaltung von Fahrradwegen und öffentlichen Verkehrsanbindung oder bei der Schaffung von Parkplätzen. "Hier sollten wir mehr aufeinander eingehen", fordert Mähnert.

Nicht nur bei Businesstreffen, Betriebsbesuchen oder seinem Studio ist Erich Mähnert zu finden, sondern auch an seinen Lieblingsplätzen – wie der neue Bezirksobmann verrät: "Die Stammersdorfer Kellergasse ist ein absolutes Muss und die Donauinsel, die ja auch ein Stückerl zu Floridsdorf gehört, ist für mich ein beliebter Erholungsort."

Das könnte dich auch interessieren:

Dr. Knoche verwandelt Floridsdorf in Florida