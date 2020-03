Alles wird teurer und teurer, mit der Rederei wir sind der Feinkostlade der EU schröpft man den Bürger. Wenn man so schaut und kauft im Supermarkt ein, ein Wagerl mit Lebensmittel des normalen Bedarfes so kommt man unter 100 € oft nicht weg und man hat nicht viel im Wagerl. So kann man Feststellen das es bis zu 19% so ein Einkauf teurer geworden ist. Viel wird auch mit dem Einfüllgewicht div. Produkte geschummelt wo es vorher 1kg war ist nun in der gleichen Verpackung nur mehr 850g zum gleichen Preis, wo es früher 1kg Einheiten waren macht man heute 700g Aktions-Einheiten um den Preis günstig darzustellen, wo früher die Packungen voll aufgefüllt waren ist heute viel Luft darin, zum gleichen Preis usw.. Gegenüber zu Deutschland ist es in Österreich ebenfalls viel teurer bei den gleichen Produkten in den gleichen Märkten. Nun ist Corona eingetroffen, teilweise waren die Regale von bestimmten Produkten leergeräumt, wenn das so anhält, dann kann man ja wieder erhöhen, denn es wird ja gekauft. Das trifft dann die Armen der Ärmsten! Wer meiner Meinung ist dem bitte ich hier um ein ok.

Liebe Grüße euer Robin von Robin Hood`s Arche