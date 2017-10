Mit der bz zum Oktoberfest in die Traktorfabrik

Typisches Wiesn-Flair versprüht das Gelände der ehemaligen Traktorfabrik (21., Louis-Häfliger-Gasse 12) heuer erstmals vom 25. bis 29. Oktober. In einem großen Festzelt wird täglich zu Musik von fetzigen Schlagern bis hin zu aktuellen Partyhits gefeiert.Eröffnet wird die Wiener Variante des Oktoberfests am 25. Oktober um 17.30 Uhr mit der Jerry Mailer Band, gefolgt von der Kultband Wiener Wahnsinn, die die Bühne mit Hits von Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Georg Danzer, der EAV u.a. rocken werden. An den anderen Tagen begeistern neben DJ-Showtime etwa Manuel Eberhardt, Uhrsprung, Matho, Plus/Minus, DJ Ostkurve, Harry Steiner und Michael Morgen.Rund um das große Festzelt sorgen verschiedene Fahrgeschäfte und Kirtagsstände für Unterhaltung und Verpflegung.Das Programm startet täglich ab 14 Uhr, auf Kinder warten u.a. die "Kiddy Contest"-Stars Lisa Mikolaschek, Julia Zak und Adrianna.

Tickets gewinnen

Karten (Tageskarte Vvk. 11 €, 5-Tage-Pass Vvk. 33 €): www.oeticket.com Gewinnen Sie bis 23. Oktober 2017 5x2 Tagespässe!