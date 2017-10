Russische Weihnacht - Zarewitsch Don Kosaken

Mit grandioser Stimmgewalt, tiefschwarzen Bässen

und klaren Tenören präsentieren die Zarewitsch Don Kosaken ein ausgewähltes Programm aus dem reichen Schatz russischer Lieder, orthodoxe Chor - und Sologesänge, berühmte Klosterlegenden und traditionelle russische Volksweisen. Sie singen von ihrer Freude, von ihrer Melancholie, von ihrem Schmerz und berühren damit Ihr Gemüt und Ihr Herz. Sie sind in Europa bekannt und gewinnen mit jeder Veranstaltung einen stetig wachsenden Freundeskreis.Überall wo sie auftreten, füllen sie die Veranstaltungsorte, garantieren mit dem Zauber der russischen Musik ein einzigartiges Erlebnis auf hohem musikalischen Niveau und faszinieren das Publikum mit ihrem professionellen Gesang.Hier wird eine Atmosphäre aufgebaut, in der man in die ewige Wahrheit Gottes versinkt undgleichzeitig die russische Seele offenbart. Um slawische Musikalität und Geistigkeit kennen zu lernen, ist für viele Westeuropäer die orthodoxe Liturgie und ihre Gesänge eine faszinierende Gelegenheit. Ein wenig von der Andersartigkeit können die Besucher des Konzerts miterleben.Das 1958 gegründete Ensemble hat sein Programm in Auswahl und Zusammenstellung als„Konzert in der Kirche“ ausgerichtetMächtige Stimmen und Melancholie werden Sie an diesem Abend in das „Alte Russland“ führen.: Vater unser, Der Heilige Ehemann, Lobet den Namen des Herrn, Dir singen wir, Cherubim Hymne, Die Legende von Mönch Pitirim, Große Doxologie, Der reumütige Schächer, In Deinem Himmelreich, Anonym, Abendglocken, Stenka Rasin, Moskauer Abende, Ich bete an die Macht der Liebe u. a.Mit diesem Konzertabend wird den Musikfreunden wieder eine Veranstaltung geboten, dienoch lange nachklingen wird.

Kartenvorverkauf:

Franz Jonas Platz;Brünner Str. 72A;Schlosshoferstr. 13 sowie bei allenundund unter www.oeticket.com, Tel. 01/96096Abendkasse u. Einlass ab 19.00 Uhr-Erleben Sie LIVE die „Hofsänger des Zaren“-