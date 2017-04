Unterhaltung für Klein und Groß im Bezirksmuseum 21

28.04.2017, 15:26 Uhr

Wien: Bezirksmuseum Floridsdorf | Unterhaltung für Klein und Groß im Bezirksmuseum 21Am Samstag, 29.4.: Mitmach-Konzert für Kinder (10.00 Uhr), Harmonika-/Gitarre-Abend für Erwachsene (18.00 Uhr). Telefonische Informationen dazu: 0664/55 66 973Im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) werden kurzweilige Veranstaltungen für Menschen jeden Alters durchgeführt. Am Samstag, 29. April, lädt der Verein „grossundklein“ in der Reihe „Klassik Cool!“ zu einem Mitmach-Konzert für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren ein. Beginn ist um 10.00 Uhr. Das melodische Programm „Des Kaisers neue Kleider“ steht unter dem Motto „Barock trifft Avantgarde!“. Karten: 7 Euro für Kinder, 9 Euro für Erwachsene. Gleichfalls am Samstag, 29. April, wird im Museum im „Mautner Schlössl“ das Konzert „Irgendwo auf der Welt...“ geboten. Der Musik-Abend mit Isabella Krapf (Chromatische Mundharmonika) und Karoly Berki (Gitarre) geht um 18.00 Uhr los. Das Publikum bezahlt „Eintrittsspenden“ in der Höhe von 12 Euro. Auskünfte: Telefon 0664/55 66 973 (Museumsleiter Ferdinand Lesmeister), Telefon 270 51 94 bzw. E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Der Verein „grossundklein“ bewirbt das Konzert „Des Kaisers neue Kleider“ mit einer vielversprechenden Ankündigung: „Andersens Märchen witzig und originell verwoben mit viel Musik, zum Mitmanchen und Mitlachen.“ Nach dem konzertanten Erlebnis dürfen die Kinder die verwendeten Instrumente selber „ausprobieren“. Elena Schreiber agiert als Musikvermittlerin und als Erzählerin. Gail Schwarz spielt Saxophon und Flöten. Auf dem Klavier musiziert Christo Popov. Informationen und Karten: Telefon 0660/581 33 96 bzw. E-Mail office@grossundklein.info.Das abendliche Konzert „Irgendwo auf der Welt...“ bietet eine feine Kombination von Mundharmonika- und Gitarrenklängen. Das Repertoire von Isabella Krapf und Karoly Berki reicht von Evergreens, Tangos, Filmmusik, Klezmer und Jazz-Standards bis zu klassischen Melodien und Volksweisen. Verantwortlich für die Veranstaltung mit dem „Duo Krapf/Berki“ ist die Vereinigung „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“. Mitteilungen an den Beethoven-Verein: Telefon 278 52 67 bzw. E-Mail office@beethoven-gedenkstaette.at.Allgemeine Informationen:Bezirksmuseum Floridsdorf:www.bezirksmuseum.atVerein „grossundklein“:Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte“:www.beethoven-gedenkstaette.at