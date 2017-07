Schimmel in der Wohnung

Gerade in der kalten Jahreszeit kann Schimmelbildung vermehrt in Altbauten ebenso wie in neu errichteten Häusern auftreten. Doch wie kann man verhindern, dass er überhaupt entsteht? Wie wird man ihn wieder los?In der kalten Jahreszeit ist die Gefahr einer zu hohen Luftfeuchtigkeit im Vergleich zur Temperatur der Wände und Decken besonders hoch. Was ist zu beachten?Meine Fenster laufen ständig an. Warum?Gezieltes Heizen und Lüften spart nicht nur Energiekosten, sondern beugt auch einer möglichen Schimmelbildung vor. Was ist zu beachten?Vorbeugende Maßnahmen sind auf die Dauer wirkungsvoll und einfach einzuhalten. Damit tun Sie Ihrer Gesundheit einen Gefallen und steigern das eigene Wohlbefinden. Für eine gezielte kostenlose Beratung wenden Sie sich an die GB*-ExpertInnen in Ihrem Bezirk!

Ort: VHS Floridsdorf, 1210, Angerer Straße 14Kooperation mit GB*21 - VHS Floridsdorf