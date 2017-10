Schlager sterben nie...

15.10.2017, 10:59 Uhr

So konnten die Besucher unter anderem Schlager wie: „Sag mir was du denkst“, „Das kleine Beisl“, „Eventuell, Eventuell“ lauschen und so an die gute alte Zeit zurückdenken.Die Interpreten Margit PREGLER, Regine PAWELKA-OSKERA und Robert VALENTA wurden musikalisch Begleitet von Roman TEODOROWICZ (Klavier) und Natascha ROJATZ (Klarinette und Saxophon).Freunde des Schlagers können sich unter: www.singingdreamteam.com gerne über weitere Konzerte informieren.